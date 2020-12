¿Manzanero creyó que moriría? Afirman que se despidió de su familia al estar internado

Al parecer el cantante Armando Manzanero pudo haberse despedido de sus familiares frente a la incertidumbre que sentía en el hospital tras ser internado por Covid-19.

Una fuente cercana reveló a una famosa revista de espectáculos, que al no poder respirar bien y desconocer sí podría recuperarse, el compositor optó por despedirse mediante una videollamada.

"A no poder respirar bien y tener que usar un tanque de oxígeno, el maestro se puso tan nervioso, que decidió despedirse por videollamada de su esposa e hijos".

Asimismo, el artista aprovechó para hacerles una petición especial dado el conocimiento que tenía de las personas que terminaban internadas por Covid.

"No dudó en hablar con ellos rápidamente y decirles cuánto los quiere... además de que les hizo una petición muy especial. Les pidió que si se agravaba su estado de salud, no lo intubaran, pues no le gustaría pasar por esa situación".

Además, dio a conocer que la familia no estaba de acuerdo con su decisión y que lo exhortaron a seguir ese camino, sin embargo, al final no hubo necesidad debido a que su salud mejoró.

"Es un guerrero"

Por otro lado, su hija Martha Manzanero Arjona informó que aunque estaba delicado, su salud fue mejorando y sus niveles de oxígeno se recuperaron notablemente.

"Gracias a Dios está mejor. Es un guerrero y siempre ha gozado de buena salud".

Aunque padece diabetes desde hace años, siempre ha estado controlado, según la familia, por eso aún puede viajar para ofrecer conciertos y grabar discos.

De igual manera, su esposa Laura Elena Villa confirmó la mejoría del maestro.



"Mi esposo está estable y con muchas ganas de mejorar".



Con esas palabras, la familia cortó de tajo los rumores que surgieron tras su hospitalización, que indicaban la muerte del intérprete.

Martha y Laura agradecieron las muestras de cariño y oraciones del público, familiares y decenas de artistas con los que Manzanero ha compartido el escenario y otros más que han grabado sus canciones creadas hace más de 50 años.

Fue apenas el viernes 11 de diciembre, cuando el cantautor estuvo en la inauguración en Yucatán del Museo Casa Manzanero, donde se cree pudo haber contraído el virus.

Con información de EFE

