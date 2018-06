Asesinan al rapero XXXTentation en Florida

El rapero estadunidense Jahseh Dwayne Onfroy, mejor conocido como XXXTentacion, murió este lunes tras ser herido de bala en el sur de Florida.

Según el portal TMZ, estaba comprando motocicletas y, cuando abandonaba al vendedor, un pistolero corrió hacia su vehículo y le disparó.

Celebridades Kendrick Lamar detiene su concierto por fan que gritó palabra racista

La Oficina del Alguacial del condado de Broward confirmó informes de un tiroteo en Deerfield Beach justo antes de las 6:00 horas locales; de acuerdo con una llamada a la policía, los sospechosos fueron descritos como dos hombres afroamericanos con sudaderas con capucha que viajaban en un Dodge Journey negro, además de que el tirador traía puesta una máscara roja.

El artista de 20 años, saltó a la fama con la canción "Look at me" (Mírame) y su vida personal estuvo sumida en la controversia a medida que su carrera fue haciendose más notoria, además fue acusado de agredir brutalmente a su exnovia que se encontraba embarazada por lo que fue arrestado por cargos de abuso doméstico.

Su último álbum debutó en el número uno en el Billboard 200.

Asimismo circula en redes sociales un supuesto video en el que se ve el cuerpo sin vida del rapero dentro de su automovil.