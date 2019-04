Así despiden en redes sociales a Armando Vega, bajista de Botellita de Jerez

Luego de que la agrupación Botellita de Jerez confirmara la muerte del bajista y fundador de la misma, celebridades y seguidores del músico expresaron su sentir en Twitter.

Los primeros en lamentar los hechos, fueron los integrantes de la banda y es que Vega Gil antes de morir dejó en sus redes sociales un mensaje en el que anunciaba su suicidio: “No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal #MeTooMusicosMexicanos”.

A lo que sus compañeros publicaron “Con un inmenso pesar, comunicamos que nuestro compañero @ArmandoVegaGil falleció la madrugada de hoy. Nos encontramos procesando esta noticia y haciendo los trámites correspondientes. Descansa en paz hermanito”.

Tras la publicación gente del medio comenzaron a reaccionar a esta:

El director de cine, Manuel Caro reconocido por La Casa de las Flores, tuiteó: “El movimiento en redes está hecho con una irresponsabilidad absoluta, triste. Ojalá las víctimas encuentren justicia en ambos lados”.

Por otro lado, el actor Gael García Bernal escribió “No, carajo. No puede ser. Qué tristeza… qué pinche tristeza”

“Terrible la lamentable noticia del suicidio de Armando Vega Gil. Pero me preocupa muchísimo que, otra vez, la culpa termine siendo de las mujeresy la discusión gire solamente al rededor de las fallas del #MeToo y no del acoso y los abusos QEPD Armando”, publicó la periodista Yuriria Sierra .

Asimismo, el director y guionista Sebastian Hofmann también comentó la situación “se suicidó mi amigo @ArmandoVegaGil hoy por la madrugada después que que se le acuso de acoso a una menor de edad en @metoomusicamx. El dice que es falsa la acusación, aun así no entiendo NADA. A mi también se me acusó FALSAMENTE hace una semana. QUE ESTAMOS HACIENDO????”

Quien también escribió su opinión fue la cantante Amandititita “cierran la cuenta de #MeTooMusicosMexicanos y ¿El compromiso con las víctimas? y ¿su supuesta red de ayuda? Esta cuenta era muy violenta. Y solo desacreditó la causa, la demerito. Estoy enojada, furiosa, tristísima”.

Entre los seguidores del fallecido también lamentaron esta pérdida:

“Abrazo fuerte a todos. Nos duele a muchos”.

“Con el cierre de la cuenta se da un paso atrás y resta muchísima confianza de su supuesta finalidad.....tristisimo y sobre todo peligroso,que las redes sociales sean la nueva Santa Inquisición del siglo XXI”.

“Estoy muy triste, muy triste... Gracias por todo Vega, Rockea en paz…”