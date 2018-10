Así luce Henry Cavill como protagonista de 'The Witcher'

Superhéroe, militar, agente, y muchos más personajes es a los que ha dado vida el guapísimo actor Henry Cavill, pero esta vez lo veremos con un look totalmente diferente y gracias a Netflix podemos verlo desde antes de que se estrene la serie The Witcher, pues en redes sociales compartió las primeras imágenes del actor.

Con una larga cabellera plateada el actor protagonizará a Geralt de Rivia.

Esta serie está basada en los libros con el mismo nombre The Witcher de los cuales hay ocho ejemplares, una historia original del escritor polaco Andrzej Sapkowski. De esta gran saga han salido, incluso, videojuegos, una serie de cómics y un juego de mesa.

Fue en septiembre cuando Netflix anunció que Henry Cavill sería parte del elenco de The Witcher, en el que además podremos ver actores como Freya Allan, Anya Chalotra, Jodhi May, MyAnna Burig, entre otros grandes talentos.

Se espera el estreno de esta serie para el 2019.

Así es como luce Cavill en The Witcher... ¡Gracias Netflix!

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP — Netflix US (@netflix) October 31, 2018

Y tú, ¿cómo prefieres ver a Henry Cavill, de Superman o como Geralt de Rivia?