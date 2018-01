Así responde Penélope Cruz ante descontento de la familia Versace por serie

Los Ángeles.- Penélope Cruz asegura que en la serie "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" todo "está tratado con mucho respeto" tanto por su parte como por el resto del equipo, que incluye al venezolano Édgar Ramírez o el cantante puertorriqueño Ricky Martin.



Cruz salió así al paso de un comunicado de la familia Versace, que aseguró este lunes que ni han autorizado ni han tenido "ninguna implicación en la inminente serie sobre la muerte del señor Gianni Versace".





En declaraciones a medios estadounidenses en el preestreno en Los Ángeles de la serie, la actriz española resaltó que Donatella Versace, hermana menor del diseñador, a la que ella interpreta en la serie, le había enviado flores.



"La he visto a lo largo de los años y siempre ha sido muy amable conmigo", señaló Cruz, que también recordó que le dijo al creador de la serie, Ryan Murphy, que antes de aceptar el papel necesitaba hablar con ella y así lo hizo.



"Ella me dijo que si alguien iba a hacerlo, que si alguien iba a interpretarla, que estaba feliz de que fuera yo. Para mí, escuchar esas palabras fue lo que me hizo tomar la decisión, porque creo que ella sabía que yo iba a poner en mi trabajo todo el respeto que siento por ella", dijo Cruz en declaraciones a E! News.



Y agregó: "Todo el mundo se acercó a este proyecto con el mismo respeto".



En el mismo sentido, Ryan Murphy indicó que sabía que iba a ser un proyecto complicado encargarse de la segunda temporada de "American Crime Story" tras el éxito de la primera, dedicada al caso de O.J.Simpson.



Pero, agregó: "creo que (Donatella Versace) realmente quiere a Penélope y sabe que nunca haría nada que la representara de forma negativa".



Además de referirse también al "enorme ramo de flores" que envió a Penélope Cruz cuando la actriz española estaba presentando un premio en los Globos de Oro.



"No sé si ella va a ver la serie, pero si lo hiciera, creo que vería que la tratamos a ella y a su familia con respeto y amabilidad, y ella es una especie de modelo feminista porque tuvo que aceptar una situación imposible y lo hizo con elegancia y comprensión", precisó el productor y guionista.



La serie, que se estrenará en televisión el 17 de enero -en FX en Estados Unidos y en Netflix en otros territorios, como España- no cuenta con el apoyo de la familia, que nunca autorizó el libro en el que está basado este proyecto, "Vulgar Favors" de Maureen Orth.



En la serie Édgar Ramírez interpreta a Gianni Versace, mientras que Penélope Cruz se hace cargo de su hermana Donatella Versace y Ricky Martin da vida a Antonio D'Amico, pareja del diseñador.

