[VIDEO] Que siempre sí es la voz de Juan Gabriel, asegura Carlos Calderón

"Está vivo", "va a resucitar", "sólo está enfermito"... estos y más rumores se dieron tras la muerte de Juan Gabriel; sin embargo, hubo uno que causó gran polémica en el medio y es que hace poco más de un mes se difundieron unos audios en donde se podía percibir la voz de "El Divo de Juárez", con lo que se confirmaba que el deceso del cantante era una farsa.

Esto hasta hoy, ya que Carlos Alberto Calderón, amigo de Juan Gabriel desde el 2000, según lo relató, decidió romper el silencio tras las mentiras que se crearon a través de los archivos que circulan en la Internet.

Esa voz de que soy el fantasma y todo eso, se me hace que esa no es; los audios que muestra Jorge Carbajal, por supuesto que es la voz de Alberto... esa grabación, si no mal recuerdo, fue como en el 2006







En entrevista con el programa "Intrusos", Carlos Alberto aseguró que los archivos de audio son mentira y resultado de un fraude; reveló que a un año de la muerte de Alberto Aguilera, nombre real de Juan Gabriel, él junto con su compañero, Jorge Carbajal tocaron el tema durante una emisión en su programa por Internet y comenzaron a recibir diversos mensajes por redes sociales, fue cuando uno en especial llamó su atención, mismo que les ofrecía un "tesoro", canciones de "El Divo de Juárez" escritas para Rocío Durcal.



Ver esta publicación en Instagram Te sigo amando🎵👑 3/3 . . . . #albertoaguilera #albertoaguileravaladez #juangabriel #eldivo #juangabrielamoreterno #queridoalberto #juangabriel🎤 Una publicación compartida por AmorEternoJuanGabriel (@juangabriel_amoreterno) el 4 de Nov de 2018 a las 3:07 PST

Robin, así es como se hacía llamar el vendedor, aseguró ser el mismísimo Juan Gabriel, entonces crearon un chat en el que compartían archivos y datos muy relevantes del cantante.

Varios ciudadanos se dieron cita en la plaza Garibaldi de la Ciudad de México para rendir homenaje a Juan Gabriel a dos años de su muerte / Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Te puede interesar: Confunden a Celia Lora con escort: Me ofrecen viajes a cambio de favores sexuales

Finalmente, Carlos Calderón reiteró que la muerte del intérprete fue real y que en este "circo" están involucrados tres, entre ellos Hugo Olec, un ingeniero en sistemas que conocía a Alberto Aguilera, y que además en algún momento, cuando el músico vivía, entró a sus archivos personales y pudo resguardar algunos, razón de que los audios estén circulando y haya causado tal polémica.

Foto: @JuanGabrielPorLosSiglos

El intérprete de "Amor eterno" falleció el 28 de agosto del 2016 a causa de un infarto.

Cabe recordar que Joaquín Muñoz, exmanager de Juan Gabriel, comentó a los medios que el cantante aun vivía "él no se está escondiendo porque no es un delincuente, tiene diabetes, y se encuentra enfermito". Miñoz siempre se ha declarado como pareja de Juan Gabriel.