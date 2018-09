Aún con fracturas, Sara Corrales logra llegar a la final de Mira Quién Baila

Lo que parecía ser un golpe cualquiera en la costilla se transformó en algo más grave que incluso llevó a Sara Corrales al hospital. La actriz tuvo que aguantar este dolor para ejecutar la coreografía que se presentó en Mira quien baila y en la que logró buenas críticas a pesar de no haberla ensayado físicamente.



“Fueron mentales. Yo grabé una coreografía y la vi muchas, muchas veces para aprendérmela en mi cabeza. El coreógrafo y el bailarín me propusieron que ellos la ensayarían, yo me la aprendería y literal iba a “botarla” el día del concurso”, cuenta la colombiana que cuenta esta experiencia como una de las más desafiantes en esta competencia.



“Era un reto enorme para mí porque una cosa es lo que tu cabeza se aprende y otra lo que tu cuerpo responde al momento del concurso. Afortunadamente salió perfecto, fue un baile maravilloso, recibí puras cosas positivas del jurado, que fue una sorpresa para mí porque le metí tanta garra a ese baile que me salió perfecto”, dice.



Con este baile, Sara Corrales logró pasar a la final de Mira quien baila y para ella esto es un logro que tiene mayor valor personal que el de ganar la competencia. “Mi expectativa más grande es poder lograr un baile maravilloso a pesar de mi dolor, divertir al público, podérmela gozar, porque más que cualquier cosa yo quiero disfrutar y que el público sienta mi goce en el baile”, afirma.

Aunque claro, no niega su deseo de ganar este concurso. “Si todo eso me lleva a transmitir mensajes en mi participación, obtener una buena calificación y ganar, pues bueno”, dice entre risas.

De ganar la final de Mira quien baila el próximo domingo, Sara Corrales no duda que el logro será dedicado a su madre. “El triunfo ya tiene nombre propio, se llama Mercedes Castillo. Es la mujer más importante de mi vida porque si no fuera por ella yo no sería actriz, yo he logrado todo por ella. Es la mujer que me sacó adelante. Ella es la que se merece todo”, agregó.