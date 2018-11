¡Confirmado! Regresan Will Smith y Martin Lawrence con Bad Boys 3

Luego de 15 años nuevamente escucharemos "Bad boys, bad boys, whatcha gonna do, whatcha gonna do when they come for you" en la pantalla grande, así lo anunció a su manera el propio Will Smith para confirmar que habrá tercera parte de Bad Boys.

Will compartió en redes sociales su euforia por confirmar que nuevamente compartirá créditos con Martin Lawrence.

"Yo, yo, te digo que voy a... Te digo que esto es una locura. Espera, espera, solo espera, ¡es oficial!, mientras aparece en escena su compañeros de aventuras en la saga.



Ver esta publicación en Instagram It’s been a LOOOONG time Coming. But now it’s Here! @BadBoys For Life 🚨 We back!! @martinlawrence Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith) el 1 de Nov de 2018 a las 10:48 PDT

El también protagonista de soy Leyenda ya había expresado su entusiasmo e impaciencia por filmar Bad Boys 3.



Ver esta publicación en Instagram This has been Me with @sonypictures tryna get Bad Boys made! :-) . Art by Auden Lincoln Vogel & @notofagus . Remix by @Westbrook & @Aidan Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith) el 8 de Sep de 2018 a las 10:34 PDT



La tercera entrega se venía “cocinando” desde 2017, pero por problemas de agenda y cambios de director se retrasó, pero según reportes de la prensa estadounidense, el estreno sería el 17 de enero del 2020.