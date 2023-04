Entre críticas y mucho reguetón, Bad Bunny cierra la primera noche del Coachella 2023

El Festival de Coachella 2023 comenzó con fuerza en California, y es que el festival de música es considerado el más grande de Estados Unidos y este año, ha arrancado con sorpresas y un impresionante cartel de artistas, entre los que destacan los ritmos latinos.

Con más de 150 músicos de distintos estilos y trayectorias diversas, Coachella promete ofrecer una experiencia musical inigualable.

Destacando la presencia de artistas latinos, Bad Bunny se convierte en el primer latino en encabezar este evento, junto a Rosalía, Gorillaz, Blackpink y Björk, lo que evidencia el crecimiento y la influencia de la música latina en la escena internacional, algo que destacó el conejo malo.

"Muchos han actuado en Coachella, pero nadie como yo"

Con un lleno absoluto en el Empire Polo Club de la ciudad desértica de Indio, California, el "conejo malo" hizo historia y dejó a todos bailando con un concierto de más de dos horas que demostró su versatilidad artística y su influencia en la música en español a nivel internacional.

Desde su llegada al escenario, Bad Bunny cautivó a la multitud con su estilo único, luciendo sombreros de pescador, gafas de colores y pantalones cortos, mostrando que no solo es una referencia musical, sino también estética. Los asistentes esperaban ansiosos su actuación, que se hizo esperar. Pero la espera valió la pena.

"I want to ask you a question", preguntó Bad Bunny a su público en inglés, para luego preguntarles si preferían que él hablara en español o en inglés. La respuesta fue un rotundo "¡Español!", a coro, a lo que él respondió "Entonces, ustedes mandan".

Con un concierto que incluyó coreografías, pantallas, láseres, interacción con objetos reales como una moto de agua y fuegos artificiales, Bad Bunny demostró su enfoque en cumplir con las grandes expectativas depositadas en él y lograr otro hito en su carrera.

"Estamos en el Festival de Coachella, un lugar de inspiración y donde se da respuesta a muchas preguntas. (...) Espero que sea mi primera vez cerrando una jornada de este festival, pero no la última", expresó Bad Bunny durante su actuación, consciente de la importancia de esta oportunidad.

El puertorriqueño se mostró emocionado y agradecido por encabezar el Festival de Coachella, en el que ya había participado en 2019. Con éxitos como "Un verano sin ti", Bad Bunny demostró por qué es uno de los artistas más codiciados del momento y cómo su carrera ha contribuido a consagrar la música en español como una de las más escuchadas internacionalmente en la actualidad.

"Ahora todos quieren ser latinos", expresó en varias ocasiones durante su concierto, celebrando el crecimiento y la influencia de la música latina en la escena musical mundial.

Bad Bunny agradece a pioneros del ritmo latino

Durante su actuación, el puertorriqueño también honró a quienes abrieron las puertas de los ritmos caribeños en EU con un homenaje a sus raíces en el que se mencionó a Héctor Lavoe, Tito Puente y Celia Cruz, así como a reguetoneros pioneros como Daddy Yankee y Tego Calderón, entre otros.





"Está siendo increíble, es una locura ver dónde ha llegado el reguetón", dijo Santos, un joven californiano que asistió al festival, en declaraciones a EFE durante el concierto.

"El show está demostrando por qué tiene tanto éxito y mira qué colaboraciones trae", añadió Sara, una neoyorquina desplazada hasta Indio este fin de semana, después de que cantantes como Ñengo Flow, Post Malone o Jhay Cortez subieran al escenario con Bad Bunny.

Bad Bunny acalla críticas de la prensa

El reconocido reguetonero puertorriqueño aprovechó su tiempo en el escenario para responder a las críticas que ha recibido en las últimas semanas, especialmente después de sus comentarios ambiguos sobre el racismo en la industria del reguetón en una entrevista con la revista Time.

"En las redes sociales, en la prensa, se dicen muchas cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. (...) Por eso, les digo que no crean lo que no vean, que salió de mi boca. (...) El que quiera conocerme de verdad, lo invito a mi casa".

El artista continuó su discurso entre los aplausos del público, enfatizando que la gente cree que conoce la vida de los famosos, pero en realidad no saben cómo se sienten o cómo viven.

"Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, nunca me van a conocer por un video viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista, que se cambia el mensaje", sentenció Bad Bunny. El cantante también hizo referencia a las recientes críticas que ha enfrentado tras sus declaraciones en la entrevista con Time.

En dicha entrevista, se le preguntó sobre si consideraba que la raza y el color podían condicionar el éxito de un artista urbano o reguetonero. Bad Bunny admitió que, desde su "ignorancia", no podía hablar mucho del tema porque no lo había vivido personalmente.

"No puedo decir que sí o que no porque no lo vivo. Tampoco he visto con mis propios ojos que sí esta persona no se volvió más exitosa, sea debido a su piel. No lo he visto y sería irresponsable por mi parte decir que sí", expresó el artista.

Bad Bunny y Post Malone, la sorpresa de la noche

Si bien, Bad Bunny, quien invitó a otros artistas urbanos como Ñengo Flow, Jowell & Randy y Jhay Cortez, una de las sorpresas más grandes fue Post Malone apareció en escena con una guitarra, intentando tocar versiones acústicas de "La Canción" y "Yonaguni.

Y a pesar de enfrentarse a algunos problemas técnicos y a la barrera del idioma entre el inglés de Post Malone y el español de Bad Bunny, hubo muchas risas y abrazos. Incluso, Bad Bunny bromeó diciendo que le estaba enseñando español a Post Malone, y él le estaba enseñando inglés.

Pero la representación hispana en Coachella no se detuvo ahí. La cantante californiana con raíces mexicanas Becky G también brilló en solitario en el escenario, y luego invitó a otros talentosos artistas latinos como la dominicana Natti Natasha y el mexicano Peso Pluma a unirse a su show, siguiendo el ejemplo de la colombiana Karol G el año pasado.

Coachella 2023 continúa este fin de semana con un emocionante cartel encabezado por el grupo de k-pop Blackpink y la española Rosalía el sábado, y el cantautor estadounidense Frank Ocean y la artista islandesa Björk el domingo.

Este festival, que se lleva a cabo durante dos fines de semana consecutivos en el Empire Polo Club de la ciudad de Indio, California, del 14 al 16 de abril y nuevamente del 21 al 23 de abril, es el lugar donde los artistas más codiciados del momento se reúnen para brindar inolvidables presentaciones.