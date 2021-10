Bad Bunny y Julieta Venegas no es la colaboración más random: aquí las más locas

Como parte de la promoción del nuevo disco del productor Tainy, el reggaetonero Bad Bunny se unió a la cantante Julieta Venegas para lanzar el featuring (Ft.) más random del mes. Se trata de la canción ‘Lo Siento BB’, tema que de inmediato dividió opiniones entre los melómanos.

Los seguidores de la acordeonista mostraron su molestia a través de redes sociales al señalar su indignación de que una música de rock tuviese una colaboración en la industria del género urbano.

Sin embargo, más allá del gusto por el ritmo característico del reggaeton, los fanáticos de 'El Conejo Malo' enaltecieron la letra de "Lo Siento BB" al puntualizar que la voz de Julieta Venegas lo acompaña de la mejor manera.

Esta colaboración une nuevamente a dos género que muchos fanáticos de la música creían que jamás se encontrarían dentro del estudio. Sin embargo "Lo Siento BB" no es el Ft. más random que la industria nos ha entregado.

Colaboraciones que nos dejaron con el oído cuadrado

Joan Sebastian Ft. Will I. Am. (Black Eyed Peas)

En el año 2013 llegó una de las colaboraciones más extrañas en la industria, pues el género regional mexicano y el electro pop se unieron para hacer un match perfecto para la discotecas.

Joan Sebastian se unió al rapero y productor Will I. Am para lanzar ‘Hey You’, tema que será recordado por la pronunciación del inglés del cantante mexicano, pues el coro “i’m gonna be happy” trascendió más que el mismo tema.

Paulina Rubio Ft. Slash

La industria de la música es poderosa, a tal nivel de juntar a dos géneros opuestos, el pop y el rock. En 2007 a la 'Chica Dorada' le hacía falta un toque potente para su canción 'Nada Puede Cambiarme', por lo que decidió invitar a una leyenda de la guitarra.

Slash se encargó de darle un toque más rock electrónico al tema de Paulina Rubio, el cual alcanzó el Top 10 de las listas de popularidad de aquel año.

Tigres del Norte Ft. Calle 13

El regional mexicano parece ser de los géneros más moldeables de todos, pues a pesar de que la premisa de unirlo con el RAP sonara descabellada, el resultado fue un rotundo éxito de popularidad.

Para la participación de Los Tigres del Norte en su MTV Unplugged los 'Jefes de Jefes' se unieron con el rapero Residente (Calle 13) para fusionar su tema 'Latinoamérica' con la canción 'América'.

La combinación de ambas líricas se convirtió en uno de los temas mas escuchados del año 2011.

Lupillo Rivera Ft. Snoop Dogg / B-Real / Aleman / Santa Fe Klan

Como si se tratase de una power band de rap, el cantante ranchero Lupillo Rivera unió fuerzas con los máximos exponentes del género tanto mexicanos como estadounidenses para narrar en 'Grandes Ligas', la vida de un mafioso.

Rivera se encargó únicamente de colaborar con el coro de la canción, mientras que los Mc’s hicieron de las suyas al complementar el tema con barras alusivas al tema de la canción.

Banda Ms Ft. Snoop Dogg

Para el 2020, Snoop Dogg había dejado claro su gusto hacia el género banda luego de compartir algunos videos donde se le escuchaba cantar las canciones de Jenny Rivera.

El sueño del Snoop se cumplió ese mismo año al entregar el Ft. más random con la Banda Ms.

"Qué Maldición" se convirtió, según datos de Spotify, en la tercera canción más escuchada de Banda Ms durante 2020, posteriormente mientras perdió popularidad, el tema bajó de peldaños.