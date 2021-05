Bad Bunny, mejor artista latino en los Billboard por segundo año consecutivo

Bad Bunny se coronó por segundo año consecutivo como Mejor Artista Latino en los Premios Billboard, derrotando a Maluma, J Balvin, Ozuna y Anuel AA.

El cantante se llevó además los premios de Mejor Canción Latina, por "Dakiti" (que interpreta a dieron con Jhay Cortez), y Mejor Álbum Latino por "YHLQMDLG".

Durante su discurso de agradecimiento, el cantante invitó al público a ser más tolerantes con los demás, y pidió recordar que todos atravesamos por situaciones diferentes.

"Quiéranse, ámense más, no hay que perder energía odiando a nadie. Hay que ser más empáticos porque nunca se sabe por lo que otro está pasando", expresó.

El puertorriqueño señaló que no sentía muchas ganas de hablar, pero dedicó su premio a sus compañeros que estuvieron nominados a su lado.

Por su parte, los fans celebraron en redes que su discurso se haya transmitido en español (tal cual lo dijo Bad Bunny), pues consideraron este acto como un paso más hacia la inclusión en Hollywood.