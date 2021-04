BAFTA suspende a Noel Clarke tras acusaciones de acoso a 20 mujeres

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) suspendió al actor y director Noel Clarke después de que el diario The Guardian reportara que 20 mujeres lo habían acusado de acoso, manoseo y hostigamiento.

Clarke, de 45 años, negó cualquier conducta sexual inapropiada o haber actuado mal y dijo que se defenderá contra las "acusaciones falsas".

The Guardian dijo que había hablado con 20 mujeres que acusaron a Clarke de acoso sexual, manoseo, comportamiento sexual inapropiado y comentarios en el set, conversando y compartiendo imágenes y videos sexualmente explícitos sin consentimiento, además de hostigamiento entre 2004 y 2009.

"A la luz de las acusaciones de mala conducta grave con respecto a Noel Clarke en The Guardian, BAFTA ha tomado la decisión de suspender su membresía y el premio a la Contribución Destacada al Cine de inmediato y hasta nuevo aviso", dijo la academia en un comunicado.

"En una carrera de 20 años, he puesto la inclusión y la diversidad a la vanguardia de mi trabajo y nunca me han presentado una queja", dijo Clarke en un comunicado. "Si alguien que ha trabajado conmigo se ha sentido alguna vez incómodo o que le he faltado el respeto, me disculpo sinceramente".

"Niego con vehemencia cualquier conducta sexual inapropiada y tengo la intención de defenderme contra estas falsas acusaciones", afirmó.

Clarke es conocido por "Kidulthood" (2006), "Adulthood" (2008) y "Brotherhood" (2016), que explora el tema del "bullying", el abuso de drogas y la violencia extrema entre un grupo de personas jóvenes en Londres.