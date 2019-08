Bárbara Mori se convierte en una experta policía en serie La negociadora

Con entrenamiento táctico, físico y una investigación que la llevó a escuchar las verdaderas negociaciones que se hacen en el mundo policiaco, Bárbara Mori se preparó para convertirse en La negociadora, nueva serie de Claro Video que protagoniza y que hace dos semanas comenzó filmaciones en la Ciudad de México.

Esta es la primera serie de televisión en la que Bárbara Mori participa, luego de protagonizar Dos lunas para Fox en 2014. La actriz decidió elegir ese papel por el reto que implica, pues “nunca había hecho a una policía como esta negociadora que se dedica a salvar vidas, es algo que me gusta mucho”, comentó durante el claquetazo oficial de la serie.

La actriz personifica a Eugenia, una experta en negociaciones en America Latina que debe enfrentarse a la mente de diversos criminales que amenazan la vida de inocentes. La actriz da vida a esta mujer especialista que a pesar de sus habilidades se verá en riesgo durante cada capítulo.

Para este personaje, Mori se basó en proyectos como El negociador, cinta de Kevin Spacey y Samuel L. Jackson, pero también en experiencias reales como fueron audios originales de expertos en el tema. “Son entrevistas donde los negociadores tienen que estar por delante de las estrategias de cualquier secuestrador y estar atentos en los movimientos, en los acentos, en las palabras… hay muchas cosas que pueden rescatar”, señaló.

Para este papel, la uruguaya también requirió de una preparación física: “con entrenamiento táctico, cosa que no había hecho tampoco antes; saber portar armas, todo este rollo, disparar”, además de “mucho trabajo de mesa con los actores, pues yo he hecho mucha investigación con contenido de entretenimiento”, recordó.

Además de la acción, la serie también incluirá la parte personal de los personajes, que es otro aspecto que Mori ha trabajado. “Hubo un momento donde se me cerraron las lágrimas de lo bien que está llevada la parte humana de los personajes. Me gusta hacer un papel que no ha habido antes”, recordó.

De acuerdo con xx, la serie rompe con las historias de narcotráfico que abundan en televisión. “Queríamos alejarnos de los estereotipos de la serie que se están haciendo sobre este tema. Esto no tiene nada que ver con ello, porque en ningún momento se habla de narcotráfico en la serie. La serie aborda problemas internos de cómo es un policía con sus dolores, defectos y virtudes, obviamente dentro de una historia con muchas vertientes”.