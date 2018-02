Barbra Streisand y Gwyneth Paltrow buscan protagonizar la serie "The Politician"

Las actrices Barbra Streisand y Gwyneth Paltrow se encuentran en negociaciones para protagonizar la serie televisiva "The Politician" que emitirá la plataforma digital Netflix, informó hoy el medio especializado Deadline.



Si las conversaciones llegarán a buen puerto, las dos actrices se incorporarían a un reparto en el que también está el actor Ben Platt.



"The Politician" es una serie de comedia sobre política con capítulos de una hora de duración y en la que figura como productor Ryan Murphy, uno de los ejecutivos más cotizados de la televisión estadounidense y que ha dejado su firma en shows como "Glee", "Feud", "American Horror Story" o "American Crime Story".



Por el momento, Netflix se ha comprometido a producir y emitir dos temporadas de "The Politician".



Streisand ha ganado dos Óscar, uno a la mejor actriz por "Funny Girl" (1968) y otro por la mejor canción gracias a "Evergreen" de la cinta "A Star Is Born" (1976); mientras que Paltrow también cuenta con una estatuilla de la Academia de Hollywood, la que logró como mejor intérprete femenina por "Shakespeare in Love" (1998).