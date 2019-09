Ringo Starr y McCartney, juntos otra vez para recordar a John Lennon

Como parte de su disco What’s my Name, Ringo Starr tiene preparada una sorpresa para los fans de Los Beatles: hace un dueto con Paul McCartney en honor de su amigo y compañero, John Lennon.

El lanzamiento del disco número 20 del ex Beatle está fechado para el 25 de octubre, donde Ringo y Paul cantan un cover de Grow old with me para recordar a Lennon.

Este tema fue compuesto por John para el disco Milk and Honey y es la última grabación que hizo antes de su asesinato, el 8 de diciembre de 1980.

De acuerdo con New Musical Express, la idea de retomarlo surgió tras conversarlo con Jack Douglas, productor del último disco de Lennon con Yoko Ono.

What’s my Name también tendrá la participación de Edgar Winter, Joe Walsh y Dave Stewart.

Ya se está haciendo una costumbre ver juntos en el escenario a Paul y Ringo, apenas en julio pasado, Ringo Starr fue el invitado sorpresa del concierto de Paul McCartney en Los Ángeles, California.

