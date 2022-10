Blink-182: ¿Kourtney Kardashian es responsable de su gira? Fans creen que sí

Una de las bandas que marcó época en los inicios de los 2000 fue si duda Blink-182, y por muchos años todos los fans nos habíamos quedado sin la oportunidad de escucharlos en vivo, sin embargo, la agrupación confirmó su regreso, con todo y concierto para la Ciudad de México.

La banda, considerada como los pioneros del pop punk, estuvo llena de rumores y especulaciones sobre un posible regreso, con todo y una gira a nivel mundial, pero no fue hasta 10 años después de su último sencillo que Blink-182 está de vuelta.

Travis Barker, Tom DeLonge y Mark Hoppus se juntaron nuevamente no solo para la gira, sino también para lanzar un álbum, y en donde prometen que será el mejor de todos.

Muchos fanáticos consideraban este reencuentro casi imposible, pues existen razones para que la banda no se volviera a juntar, y mucho menos, tuviera presentaciones en vivo, y aquí te explicaremos por qué este anuncio es motivo de celebración.

El regreso de Blink-182 y por qué fans agradecen a Kourtney Kardashian

Para muchos fue una sorpresa que los tres músicos estadounidenses se unieran para una nueva producción musical, así como para presentaciones en vivo, pues eran muchos los problemas que sus integrantes tenían actualmente.

En primera instancia, el bajista Mark Hoppus dio a conocer en junio de 2021 que fue diagnosticado con un linfoma, por lo que tuvo que recibir tratamientos contra el cáncer, y para septiembre de aquel año, con orgullo, Mark mencionó que ya estaba libre del cáncer.

Otro de los problemas para esta gira mundial de Blink-182 era la que vivió el baterista Travis Baker luego de que en 2008 fue el único sobreviviente de un accidente aéreo, y el cual le dejó un terrible miedo a volar.

No fue hasta el pasado 15 de octubre de 2021 que Travis publicó un tweet que emocionó los fans, pues anunció que había vencido su miedo a volar: “Mi vida ha cambiado, puedo volar, ahora soy libre”, escribió el músico.

My life’s changed I can fly now I’m free — Travis Barker (@travisbarker) October 15, 2021

Pero en donde entra Kourtney Kardashian, bueno, pues ambos se conocieron a finales del 2020 y en febrero de 2021 hicieron pública su relación y se casaron en mayo de 2022, a lo que los seguidores concideraron en que el miedo a volar de Travis es en parte gracias a la Kardashian.

Fans dedican tweets Kourtney por gira de Blink

A través de Twitter, danáticos Blink-182 no dudaron en dejarle mensajes de agradecimiento a Kourtney y aseguraron que también esperan que ella acompañe a Travis Barker a la gira.

Los fans latam de blink-182 agradeciendo a Kourtney Kardashian por estar con Travis pic.twitter.com/jkteKvWVlJ — 𝕁𝗼𝗮𝗸𝗶𝗺. (@ideoIogias) October 11, 2022 yo diciéndole a todos los fans de blink 182 que tienen que agradecerle a kourtney kardashian por hacer que travis vuelva a viajar en avión pic.twitter.com/JproqaWnZd — AJ (@kashmirrr) October 11, 2022 Kourtney Kardashians can move mountains, denle las gracias por la gira de Blink — Cel 🏳️‍🌈 (@clypi) October 11, 2022 Ya le agradecieron a Kourtney Kardashian por hacer que Travis vuelva a treparse a un avión? — AJ✨ (@AnnJustice4all) October 11, 2022

Blink-182: fechas de conciertos en México

Blink-182 regresa a México para fortuna de sus fanáticos y la banda comenzará su gira en Tijuana, Baja California, para presentarse el 11 de marzo del 2023.

Después pasarán por varias ciudades de Latinoamérica y llegarán a la Ciudad de México para presentarse en el Palacio de los Deportes, el 28 de marzo de 2023.

#ShowOCESA



⚠️¡Es verdad! ¡Tom está de regreso y blink-182 anunció un tour en 2023! Vienen al Palacio de los Deportes con Wallows como invitados especiales.⚠️#PreventaCitibanamex: 19 octubre pic.twitter.com/WCWVnz59Yd — Ocesa Rock (@ocesa_rock) October 11, 2022

La preventa para clientes Citibanamex en el Palacio de los Deportes iniciará miércoles 19 de octubre, mientras que la venta general de boletos a través del sistema Ticketmaster se realizará el 20 de octubre.