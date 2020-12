Bob Dylan vende todas sus canciones a Universal Music

Bob Dylan vendió su catálogo completo de más de 600 canciones, que abarcan seis décadas de carrera, al sello Universal Music Group, dijo la compañía el lunes.

El acuerdo incluye canciones icónicas de la contracultura de la década de 1960 de Dylan, como "Blowin' in the Wind" y "Like a Rolling Stone", dijo la compañía en un comunicado, sin revelar los términos del acuerdo.

El catálogo de canciones de Dylan fue administrado previamente por Sony/ATV Music Publishing, según un artículo de Variety.

Foto: Reuters

El cantautor estadounidense de 79 años, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 2016, ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo.