Bradley Cooper y la prótesis de nariz que le ha dejado fuertes críticas en redes

Bradley Cooper tenía tiempo que había estado manejando un bajo perfil, pues la realidad es que se desconocía en que proyectos estaba trabajando, sin embargo, ahora ha salido a la luz un papel que lo ha puesto en el ojo del huracán.

El actor ha sido fuertemente criticado por el personaje que interpreta del director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein (1918-1990) en la película "Maestro".

Al parecer parte de los internautas y algunos críticos de cine se molestaron debido a que el artista usa una prótesis de nariz para encarnar al personaje.

Hay quienes incluso lo han tachado de antisemita por haber elegido llevar narices falsas tanto para su papel, como para el de la actriz Carey Mullingan, quien interpreta a Felicia Montealegre, esposa de Bernstein.

¿Qué dice la familia de Leonard Bernstein?

Pese a la polémica, la realidad es que la familia del compositor y pianista judío han salido a defenderlo.

Sus hijos, , Jamie, Alexander y Nina, afirmaron hoy que están "perfectamente de acuerdo" con la decisión de Cooper de "usar maquillaje para ampliar el parecido" con su padre y consideran que, de estar vivo, el propio músico también lo estaría.

"Nos rompe el corazón ver cualquier tergiversación o malentendido de sus esfuerzos (de Cooper). Da la casualidad de que Leonard Bernstein tenía una nariz grande y bonita", escribieron en un comunicado difundido en redes sociales.

Los familiares explicaron que han participado en el proceso de toma de decisiones durante la realización de la película y destacaron el "profundo respeto y amor" de Bradley para retratar tanto a su padre como a su madre.

¿De qué trata la cinta "Maestro"?

La película "Maestro" es un drama romántico biográfico, escrito por Cooper y Josh Singer, que retrata la vida del compositor y director de Leonard Bernstein, teniendo como parte central su matrimonio con Montealegre.

Cabe destacar, que Steven Spielberg y Martin Scorsese son productores de este filme que se proyectará en el Festival de Cine de Venecia en septiembre.

Su estreno en la pantalla grande será el próximo mes de noviembre y llegará la plataforma de streaming Netflix el 20 de diciembre de 2023.

Se trata de la segunda película de Cooper como director, después de su debut en 2018 en la versión de "A Star Is Born", que le valió tres nominaciones a los Oscar como mejor actor, mejor guión adaptado y mejor película.