Internan a Britney Spears en un hospital psiquiátrico

Britney Spears se encuentra internada en un centro de salud mental, debido a la angustia que sufre por la grave enfermedad que atraviesa su padre, Jamie Spears, de acuerdo a TMZ.

De acuerdo al portal, la cantante de 37 años se registró en las instalaciones hace una semana, y se someterá a un tratamiento de 30 días.

"La enfermedad de su padre fue una dura experiencia. Casi muere y de hecho hace unas semanas tuvo otra operación. No está nada bien. Son muy cercanos y ha sido mucho para ella. No hay nada dramático pasando con ella, solamente se dio cuenta que también necesita cuidar de ella misma", indica Variety.

En enero, Spears decidió cancelar todas sus presentaciones en Las Vegas para estar al lado de su padre.

"Estamos tan agradecidos de que haya salido vivo, pero aún le resta un largo camino por delante. Tuve que tomar la difícil decisión de poner mi concentración y energía en mi familia en este momento", escribió la cantante de "Toxic".

A Jamie Spears se le atribuye el revivir la carrera de su hija, quien fue una sensación durante su adolescencia, luego de que la crisis que vivió la cantante entre 2007 y 2008. También se convirtió en el custodio de sus negocios por orden judicial.

Spears se convirtió en un fenómeno de la música pop en 1999 con su single debut "...Baby One More Time" y sus posteriores éxitos "Stronger" y "Oops!...I Did It Again". Ella volvió a los escenarios a fines de 2008 con el álbum y la gira mundial "Circus" y se ha presentado en Las Vegas desde 2014.