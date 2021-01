[Foto] Bruce Willis se niega a usar cubrebocas en farmacia de California

Bruce Willis, el reconocido actor de Hollywood, se negó a usar cubrebocas en el interior de una farmacia en la ciudad de Los Ángeles, California, uno de los condados que han sido fuertemente golpeados por la pandemia del Covid-19.

Lo anterior fue contado por testigos al medio Page Six, en el que indicaron que en la farmacia Rite Aid el protagonista de Armagedon llevaba consigo un pañuelo atado a su cuello; no obstante, en ninguna momento lo colocó en su rostro ni utilizó una mascarilla como medida sanitaria para prevenir contagios.

El actor de 65 años entró al establecimiento sin la protección necesaria, pero pronto salió del lugar sin ningún artículo, debido a que un empleado le solicitó su cubrebocas y se negó a portarlo.

Page six copmpartió una imagen en la que se muestra a Willis en frente de uno de los anaqueles de la farmacia en la que se confirma que no usaba cubrebocas. El famoso vestía un pantalón de mezclilla, una playera blanca con rayas negras y una chamarra de cuero.

Asimismo, el exesposo de Demi Moore llevaba una gorra negra y un pañuelo gris, pero no cubrió su rostro en ningún momento.

Bro Bruce Willis you trippin just use what’s around your neck as a mask it’s not that hard💀 pic.twitter.com/yPFEmPuMZ6 — Fwm.dill🥀🤒 (@moneybagg_dill) January 12, 2021

Rápidamente la imagen de Bruce fue difundida a través de redes sociales, lo que provocó cítricas se sus seguidores por no respetar las medidas sanitarias obligatorias por el gobierno de California y recomendadas por los Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para evitar la propagación del Covid-19.

Más tarde, en un comunicado enviado a la revista People, Bruce Willis indicó que lo ocurrido en la farmacia fue “un error de juicio” y externó una invitación al uso del cubrebocas para “estar seguros”.

Es necesario recordar que a inicios de diciembre la hija del actor, Rumer Willis, compartió a través de su cuenta de Instagram que estuvo expuesta al coronavirus, por lo que promovió el uso del cubrebocas.

"Estuve expuesta al Covid porque alguien no sintió que era necesario hablar sobre sus síntomas o a usar un cubrebocas", dijo su hija y tras algunos días confirmó su contagio.