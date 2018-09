Bruno Bichir debutará como superhéroe del mundo D.C. Comics

Contento por ver una luz al final del túnel que podría salvar el proyecto de Foro Shakespeare, Bruno Bichir celebra la unión de productores y la apertura del Centro Cultural Teatro 2 para presentar sus obras ante el inevitable cierre de su inmueble ubicado en la colonia Condesa y con ello, poder ver con claridad nuevos proyectos actorales.

“Estamos contentos, ahora hay que ver lo que viene para uno como actor, pues hay que trabajar también en nuevos proyectos, ya sea teatro, cine o televisión”, expresó.

Y en referencia a ello, Bichir confirmó su participación en una serie titulada Titans que prepara Warner Bros. en donde da vida al personaje The Chief, líder de la Doom Patrol, comparte de la expansión de la franquicia del universo D.C.

“Efectivamente, ya grabé mi participación, se trata de una serie de varios capítulos, yo aparezco en uno de ellos y pertenece a las aventuras de los superhéroes de esta franquicia, mi personaje el Dr. Niles Caulder conocido como The Chief es el líder y fundador de la Doom Patrol, un equipo de superhéroes marginados. The Chief es un brillante científico, que se dedica a buscar a aquellos que están al borde de la muerte para ayudarlos con sus innovadores tratamientos médicos”, expresó.

A Bruno Bichir lo acompañarán como sus súbditos : Brenton Thwaites quien dará vida a Robin, Alan Ritchson será Hawk y Minka Kelly se convertirá en Dove; también se suman Anna Diop quien será la famosa Starfire, Teagan Croft es Raven y Ryan Potter el poderoso Beast Boy.

Titans es la historia de una nueva y audaz banda de superhéroes, que unirá fuerzas para enfrentar al crimen. “La serie se estrenará en los próximos meses, hasta ahora no sé es si habrá más capítulos o será uno solo, incluso tampoco está asegurado que yo sea el que salga finalmente, grabé mi participación, pero los estudios se reservan el derecho de poder escoger a otro actor, a lo mejor cuando llegue al público sea otra persona en mi lugar, pues a pesar de estar ya filmado no está nada asegurado”, aseveró el actor.

Bruno Bichir recientemente apareció en la serie Narcos de Netflix y también participó en Absentia producida por Sony Pictures Television Networks y en el cine se le vio con el papel de Ángel en la segunda parte de la película Sicario: Día del Soldado junto a Benicio del Toro. Sus otros créditos cinematográficos incluyen un papel protagónico junto a Tilda Swinton, Gael García Bernal y Penélope Cruz en Do not Tempt Me.