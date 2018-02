Bruno Mars enloqueció a 58 mil fans en el Foro Sol

Bruno Mars ofreció el primero de dos conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México para presentar su 24k Magic World Tour, con el que vuelve a nuestro país después de cuatro años.

Los gritos ensordecedores de los fans se combinaron con los pasos de baile y la energía del músico originario de Hawai, quien alrededor de las 21:40 horas subió al escenario vistiendo una chamarra de colores que hacía juego con la Luna llena y la brillante iluminación del escenario durante que se encendió con el tema “Finesse”.

“México hagan ruido”, gritó el cantante antes de cantar “24k Magic” y de poner al público de pie, quienes no volvieron a tocar sus asientos durante los 90 minutos que duró la presentación, misma destacó por el gran juego de pirotecnia que explotó durante todo el show.

“Les dije que íbamos a estar aquí. Esta vez se ve más grande, más fuerte”, dijo Bruno mientras señalaba al público con un dedo y elevaba los gritos de los cerca de 58 mil fans que se dieron cita. “¿Podemos celebrar esta noche?”, preguntó antes de continuar con “Treasure”.

Entre brincos y coreografías robóticas, Bruno Mars se dio oportunidad de cantar en español en “Calling All My Lovelies” provocando el encanto de las fans que se llevaban las manos al pecho mientras oían al cantante. “Hola muchacha, soy yo, el jefe, el patrón: Don Brunito”, decía el músico con un claro español.

Los momentos románticos también tuvieron su momento con “Versace On The Floor” y “When I Was Your Man”, en los que el Foro Sol destelló con las luces que el público encendió.

La vibra de sus seguidores estalló con temas como “Locked Out of Heaven”, “Just the Way You Are” y “Uptown Funk”, con las que cerró su concierto cargando una bandera mexicana. “Te quiero mucho”, dijo Bruno Mars antes de desaparecer del escenario y dejar al público con la adrenalina al límite.

Este concierto es el segundo que el cantautor ofrece en México después de convertirse en el gran ganador de la 60 edición de los Premio Grammy, donde se llevó seis galardones. Bruno Mars continuará con su gira por nuestro país con una segunda fecha en el Foro Sol este sábado y una más en Guadalajara el día lunes, para después viajar a Estados Unidos, Australia, Asia y Europa.