Bruno Mars triunfa en la edición número 60 de los Grammy

Bruno Mars se convirtió en el gran ganador de la 60 edicion de los Premios Grammy. El músico se llevó los seis premios a los que se encontraba nominado, entre ellos Álbum y Grabación del año por 24K Magic y Canción del año por "That's What I Like It".

Detrás se ubicó Kendrick Lamar quien obtuvo cinco de las seis premios por los que contendía.

Luis Fonsi y Daddy Yankee, que se encontraban nominados en tres categorías, no recibieron ningún galardón. Sin embargo durante su presentación, en la que estuvieron acompañados por la exMiss Universo, Zuleyka Rivera, hicieron bailar y cantar en español a algunos de los asistentes con su tema "Despacito".

Momentos políticos

En la ceremonia se recordó a las víctimas del tiroteo ocurrido en Las Vegas. Eric Church, Maren Morris y Brothers Osbourne interpretaron “Tears In Heaven”, mientras en las pantallas aparecían los nombres de los fallecidos.

Kesha interpretó “Praying” junto con Cyndi Lauper, Camila Cabello, Julia Michaels y Andra Day, quienes vistieron completamente de blanco y se acompañaron de una rosa del mismo color como muestra de apoyo a los movimientos #MeToo y #TimesUp.

Camila Cabello habló en defensa de los dreamers, donde destacó ser una “orgullosa inmigrante cubana-mexicoamericana nacida en La Habana. Y lo único que sé es que así como los sueños, éstos niños no pueden ser olvidados”.

James Corden presentó un video donde figuras como Hillary Clinton, John Legend y Cher leían y se burlaban de algunos extractos del libro Fire and Fury de Donald Trump.

Logic interpretó su tema "1-800-273-8255" y la dedicó a los inmigrantes.

Flores en solidaridad

Mujeres y hombres portaron una rosa blanca en la alfombra roja de los premios Grammy para simbolizar el apoyo a las diferentes iniciativas que buscan visibilizar el acoso sexual que se sufre en el medio del espectáculo, tal como ocurrió en los pasados Golden Globes en la que la petición fue vestir de negro.

TALENTO LATINO

Shakira obtuvo el premio Álbum Pop Latino por El dorado, Residente por su disco homónimo ganó en la categoría Álbum Latino de Rock, mientras Aída Cuevas lo obtuvo por Arrieros Somos en el rubro Regional Mexicano.