Cada día estoy más fuerte y sana: Rebecca Jones

Debido a que Rebecca Jones no pudo acudir a la premiere de la película “Nada que ver”, su más reciente película, se organizó una función especial para que la actriz pudiera disfrutar de su trabajo al lado de compañeros y amigos.

Tras darse a conocer las imágenes de esa reunión –en las que se observa a la actriz muy delgada, sentada en un sillón, rodeada de distintas personas–, fue la propia artista de 65 años quien pidió al público no tenerle lástima por su aspecto actual.

A través de su cuenta oficial de Instagram expresó su postura frente a los comentarios que se han generado y aprovechó también para agradecer el apoyo recibido de sus más cercanos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rebecca Jones (@la_rebeccajones)

“Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido y yo estoy muy pero muy lejana a eso. Más bien, ¡piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico!”, escribió Jones en su pubicación.

Recientemente, la actriz participó en la cinta “Nada que ver”, protagonizada por Fiona Palomo y Memo Villegas, en la que se aborda la historia de una joven que pierde la vista y que, poco a poco, entabla una relación con su cuidador, quien la ayudará a salir del hoyo depresivo en el que se encuentra.

Jones da vida a la mamá de la protagonista. En la historia se observa una mujer fuerte, con mucha vitalidad.

A finales del año pasado, Rebecca Jones vivió momentos complicados de salud: tuvo que ser intubada por un problema cardiorrespiratorio, y se le detectó una deficiencia pulmonar y neumonía a causa de una infección.

En la publicación, Jones reconoció su baja de peso, pero aseguró que se encuentra bien de salud y está en proceso de recuperación.

“Sí. Ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Exuperie: ‘lo esencial es invisible a los ojos’. (Y créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo sé que cada día estoy más fuerte y sana.

“Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios siempre está conmigo. No, tampoco estoy ‘luchando’ porque todos luchamos día con día por vivir (al menos yo pienso que así debería ser)”, compartió.

En la publicación, Jones reafirmó el amor de sus colegas y su equipo de trabajo. Dejó claro también su nueva actitud ante la vida y compartió que continúa con tratamientos de medicina alópata y medicina alternativa.

“Lo que sí estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas. Por supuesto que me sigo cuidando, y para eso no sólo estoy con la medicina alopática, sino también con la alternativa”, expresó.

A finales de 2017, Jones padeció cáncer en el ovario izquierdo, lo que la llevó a someterse a cuatro quimioterapias para erradicarlo. Dos años después, aseguró estar libre de la enfermedad.

Aunque se especuló que en sus últimos años le había regresado el cáncer, la actriz negó la información.