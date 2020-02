Camila Cabello deja su larga cabellera para dar vida a La Cenicienta

Hace algunos meses, se dio a conocer que la cantante Camila Cabello protagonizaría una nueva versión live action de La Cenicienta, cinta que sería distinta a las películas de Disney.

Dirigida por Kay Cannon, la cinta aún no tiene fecha de estreno pero será el debut cinematográfico para la artista conocida por temas como “Havana” y “Never Be The Same”. Recientemente, Cabello sorprendió a sus seguidores al compartiendo en instagram su nuevo look para el filme en en la que se puede ver luciendo su corte más dramático hasta el momento, un bob.

Cortesía | @camilacabello

"Estoy en Londres ahora mismo trabajando en La Cenicienta y estoy teniendo el mejor momento de mi vida. Aquí hay una foto del detrás de escena de un video musical que saldrá muy pronto", se puede leer en la descripción de la foto.

Ver esta publicación en Instagram hello!!!! usually when I take these breaks from social media, it’s cause I need some space or time away from it - I think it’s healthy to know when you need time for yourself- that’s been my biggest thing I’ve worked on this year so far is to listen to my intuition and what my mind and body need!!!! When I feel overwhelmed or overstimulated I’m like.... ok I need to give myself a little room to slow down. but I miss and love you guys!!!! I’m in London right now working on Cinderella and I’m having the time of my life TBH 🥺 here’s a picture behind the scenes of a music video that’s coming out very very soon... how are you guys doing?! How’s life!! How are your hearts! I’ll read some of the comments and reply 💕💕💕💕💕💕 Una publicación compartida por camila (@camila_cabello) el 4 de Feb de 2020 a las 3:13 PST

Camila Cabello es conocida por haber formado parte del grupo femenino Fifth Harmony, con quienes grabó un EP y dos álbumes de estudio.

You guys. The @AMAs are comin up real quick!! 😁💜 Keep voting by tweeting @FifthHarmony + Collaboration of the Year + #AMAs pic.twitter.com/8ix9zNTOJt — Fifth Harmony (@FifthHarmony) November 2, 2016

Después de su salida de la agrupación, en 2017 la cantante decidió continuar carrera en solitario, siendo “Havana”, la canción principal de su primer álbum como solista. La canción logró posicionarse en el primer puesto del Billboard Hot en varios países. Además, el sencillo fue certificado oro y platino en 14 territorios.

A principios de 2018, la cantante puso a la venta su primer disco, el cual debutó en el número uno en Canadá y en el Billboard 200 en EE.UU.

Entre los pocos detalles que se han revelado sobre esta cinta se dice que tendrá un toque musical, y los nombres que se especulan que sean parte de la producción son: Idina Menzel como la madrastra, Billy Porter como el Hada Madrina y Nicholas Galitzine como el príncipe.