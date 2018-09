Camila Cabello, lista para iniciar su gira en tierras mexicanas

Miles de fans de la exitosa latinoamericana cantarán a todo pulmón “Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ay, ay), he took me back to East Atlanta, na-na-na” en grandes recintos de el país.



La cantante iniciará en México una serie de shows por Latinoamérica que la llevarán a Brasil, Chile, Argentina y Puerto Rico.

Video que grabamos cuándo vimos @Camila_Cabello hoy😭😍 #NBTSTourMexico @CCabelloMEX pic.twitter.com/JbrIL3ebVh — Camila Cabello Panamá (@CCabelloPanama) 24 de septiembre de 2018

La cubana confesó que está emocionada por llegar al público latino con la gira Never Be the Same, donde tendrá como invitados especiales a Mau y Ricky durante sus tres shows en México.

Ver esta publicación en Instagram @sebastianyatra de nada por salvarte las ventas del show de ayer en Guadalajara! 😂😂😂 que rico cantar contigo hermano! Hoy le toca a MONTERREY!!! Y Mañana nos encontramos con #MisMalas Regias en La Macro Plaza a las 11am frente al Palacio de Gobierno Antiguo!!! 🎥: @arturoplataa y @itsjulian Una publicación compartida de Mau y Ricky (@mauyricky) el 7 Sep, 2018 a las 8:27 PDT

Primero se presentará en Ciudad de México en el Palacio de los Deportes, después viajará a Guadalajara el 25 de septiembre en el Auditorio Telmex y finalmente visitará el Auditorio Citibanamex en Monterrey este 27 de septiembre.

Y su grupo de admiradoras ya saben dónde se hospeda, ¡hasta fueron a visitarla!

Video que grabamos cuándo vimos @Camila_Cabello hoy😭😍 #NBTSTourMexico @CCabelloMEX pic.twitter.com/JbrIL3ebVh — Camila Cabello Panamá (@CCabelloPanama) 24 de septiembre de 2018

Después de cuatro años en Fifth Harmony, la compositora comenzó su carrera como solista, y ahora realizará su primera gira en solitario por el país, donde recibió Disco de Oro.







i saw this with my family and we all cried, @AlejandroSanz has been the soundtrack to so many of our memories as a family, and now I’m so happy to be able to call him my friend- this documentary is so emotional, raw, & inspiring ❤️ if you haven’t seen it, it’s time well spent! pic.twitter.com/kXWcFQovN4 — camila (@Camila_Cabello) 12 de septiembre de 2018

En entrevista con medios de espectáculos, Camila Cabello delatóque es gran admiradora de Luis Miguel por parte de su papá y de Alejandro Sanz. Además su canción favorita es Amorcito corazón interpretada por Pedro Infante y ¡está lista por probar todos los antojitos mexicanos!