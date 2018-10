Camila Cabello lidera nominaciones a los MTV Europe Music Awards

Which song was your 2018 anthem?! 💃🎊 @ArianaGrande “No Tears Left To Cry”@Camila_Cabello “Havana”@Drake "God's Plan" @PostMalone "rockstar" ft.@21savage @BebeRexha "Meant To Be" ft.@FLAGALine pic.twitter.com/ckObhhrmKL