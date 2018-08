Camila Cabello se impone en los MTV Video Music Awards 2018

De manos de Madonna, Camila Cabello logró coronarse como la gran triunfadora de los Premios MTV Video Music Awards 2018. La ex integrante de Fifth Harmony logró llevarse el premio más importante de la noche Video del año. Además del reconocimiento como Artista del año durante la ceremonia celebrada en el Radio City Music Hall, en Nueva York.

Camilla Cabello recibe de manos de Madonna el premio más importante de la noche en los #VMAs: ¡Video del año! pic.twitter.com/fjQ0u8PvHz — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 21, 2018

Previo a este galardón , Madonna encabezó un homenaje a la recién fallecida Aretha Franklin, a quien reconoció como alguien que cambió su vida. “Quiero agradecerte por empoderarnos a todos. ¡Larga vida a la reina del soul!”, dijo La reina del pop, tras recordar los inicios y rechazos de su carrera y la forma en que la música de Aretha influyó en su carrera.

Foto Especial

Como cada año, los MTV VMA reconocen las aportaciones de un artista en la industria musical con el Michael Jackson Video Vanguardia, el cual fue entregado este año a Jennifer Lopez. La cantante de 49 años sacudió a los asistentes con un popurrí de éxitos y deslumbrantes coreografías de On The Floor, Love Don't Cost a Thing y Jenny From the Block.

“He tenido mis sueños más locos y luego he visto que se vuelven realidad. La música, actuación, presentarme en vivo… esta carrera siempre ha sido una obsesión para mí. Siempre tuve en mente cuando la gente me decía que hacía demasiado, así es que tuve que forjar mis propias reglas. Estoy aquí más fuerte que nunca”, dijo la cantante tras recibir este reconocimiento.

El talento latino estuvo representado por Maluma, que puso a bailar a Camila Cabello y otros asistentes con Felices los cuatro, la única canción en español que sonó durante la ceremonia y que concluyó en un beso con una de sus bailarinas.

*that should be me plays softly in the background* @maluma #VMAs pic.twitter.com/z4kgQJFesF — MTV (@MTV) August 21, 2018

El premio a Mejor Latino fue para J Balvin por su tema Mi gente, reconocimiento que fue recibido por el cantante y productor de este tema, Willy William debido a que el cantante colombiano se encuentra de gira en Japón.

J Balvin

Entre las presentaciones en vivo estuvieron Shawn Mendes, quien fue el encargado de abrir a ceremonia con su tema In my blood.

I'm back and better than ever, but this time with a great @ShawnMendes GIF. #VMAs pic.twitter.com/GW25iW6IW4 — MTV (@MTV) 21 de agosto de 2018

Ryan Tedder y Logic hicieron vibrar a los asistentes con One day y un mensaje que decía: “Todos somos seres humanos”.

Hundreds of Immigrant Children, Youth and Families Join Logic’s Performance at 2018 VMAs to Protest Trump Administration’s Family Separation and Detention Policy https://t.co/7TpT7ulsGl — One Voice Radio (@OneVoiceRadio) 21 de agosto de 2018