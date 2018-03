Camila Sodi aparece en nuevo adelanto de la serie Luis Miguel

A cuenta gotas, Netflix ha revelado breves adelantos de la esperada serie sobre la vida del cantante Luis Miguel.

En un nuevo video, esta vez aparece la actriz Camila Sodi, quien interpretará a Stephanie Salas.

En el teaser se puede ver a Diego Boneta en el papel de El Sol, acompañado de la expareja de Diego Luna.

"Ha sido una vida muy intensa, muy apasionada", se escucha en voz en off al inicio del adelanto de 32 segundos.

Luismi y Salas avanzan hacia su auto, rodeados de fotógrafos, seguridad y fans, donde incluso una chica alcanza a abrazar al cantante.

"Uno es lo que es por lo que ha vivido en el pasado. Si cambias algo ya no serías el mismo. Mi verdad es lo que yo he vivido, lo que he sentido".

La serie coproducida con Telemundo aún no tiene fecha oficial de estreno, pero podrá ser vista en Netflix a partir de abril.





