Camila va por un nuevo comienzo con todo y disco nuevo

Los integrantes de Camila se sienten más fuertes que nunca, y listos para iniciar una segunda etapa como agrupación, tras diez años de haberse separado. En un encuentro con los medios detallaron que esta etapa viene acompañada de nueva música y una gira.

Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado, ofrecieron una conferencia de prensa donde dieron los pormenores de su proyecto. "El chiste es hacer un disco, estamos preparando unas dos o tres canciones, pero para finales de este año o principios del que sigue viene el álbum completo y la gira también", explicó Mario a El Sol de México.

El músico agregó que este material compilará las composiciones en las que los tres han trabajado en los últimos tres años, por lo que "van a ver un disco bien equilibrado, bien diferente y muy musical.

“Todo está hecho a mano, no hay computadoras. Estamos proponiendo lo que somos, la voz de Samo, la guitarra de Pablo y lo que hago yo. Estamos viviendo un momento bonito y de mucho amor entre los tres".

Al hablar sobre la narrativa de sus canciones Mario subrayó que han sido vivencias que han tenido en estos últimos años, y externó su alegría por volver a tener algo interesante qué decir, sin ningún tipo de presión. El primer sencillo lleva por título "Fugitivos", y ya está disponible en plataformas digitales.

Aunque la letra habla acerca del perdón y las segundas oportunidades, aclaró que fue escrita hace un tiempo, y no tenía la intención de relacionarse con su regreso a la música. "Hace muy bonito sentido a lo que estamos viviendo, ahora puedo ver que fue perfecto, y quizá sí fue escrita para este momento".

Samo, quien se había mantenido separado del grupo para seguir su carrera como solista, subrayó que en esta etapa están enfocados en compartir con el público aquello que los llena, y a través de la música comunicarles todo lo que les ha pasado durante el tiempo que estuvieron alejados de los escenarios como agrupación.

"Cuando de manera interna vas creciendo las canciones dicen cosas distintas, hablan desde otro punto. El desamor ya no lo ves desde el mismo punto, lo hablo de manera evolutiva, es importante hacerlo. Estas nuevas canciones llevan mucho de esa evolución interna".

SE REENCUENTRAN CON SU PÚBLICO

Previo a este lanzamiento, la agrupación ofrecerá tres conciertos: el 14 y 15 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y el 1 de diciembre en la Arena Monterrey.

Samo explicó que para llegar al punto de poder preparar un show completo y presentarse ante una audiencia en vivo, los tres tuvieron que pasar por un proceso para ver si todavía existía esa conexión que tuvieron en su primera etapa.

"Reconocernos fue lo más difícil, diez años de no estar juntos y vivir muchos contrastes, en la vida personal y como artistas. Hubo muchos cómplices, pero obviamente si no teníamos esa complicidad, no sentíamos esa química, por más que los managers se pusieran de acuerdo, no hubiera sucedido", finalizó.

Con respecto al setlist, señalaron que tienen planeado mezclar lo nuevo con los éxitos que los llevaron a la fama, como "Coleccionista de canciones" y "Mientes".