Cantantes que eligieron la puerta falsa

Drogas, depresión, fama, fracaso y otros males son las causas de las decisiones que toman las personas para liberarse de todos sus problemas.

En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países. El mundo de la música no se escapa de esto, por ello te traemos un recuento de los artistas que se han suicidado.

Mac Miller

“Realmente no me gusta la felicidad y tampoco quiero tristeza. No quiero estar deprimido, quiero poder tener buenos días y días malos”

Se puede escuchar en una de las canciones del rapero de Pittsburgh, quien murió a los 26 años en este mes por excesos de drogas aunque no se descarta que el motivo de este haya sido por depresión.

Avicii



"Tim no estaba hecho para la máquina de dinero en la que se encontró, era una persona sensible que amaba a sus fans pero le intimidaba ser el centro de atención" fue el comunicado que la familia del Dj sueco Avicii, luego de haberlo encontrado sin vida el 20 de abril de este año en su hotel en Mascat, Oman. Tenía apenas 28 años.

Chris Cornell

El cantante había admitido en varias entrevistas su lucha con el consumo de drogas. Foto: Especial

Chris Cornell, líder de la banda Soundgarden murió a los 52 años tras un concierto en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos.

Luego de presentarse en el Fox Theater Detroit, la madrugada del 17 de mayo, el cuerpo del cantante fue encontrado sin vida, con una correa atada a su cuello, en el baño de su cuarto, en el MGM Grand Casino Hotel.

Chester Bennington

El divorcio de sus padres y el abuso sexual que sufrió fueron motivo de su consumo de drogas desde los 11 años.

Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, falleció a los 41 años en su casa en Palos Verdes, en Los Ángeles. El artista se ahorcó en su residencia; su cuerpo fue encontrado la mañana del 20 de julio, por una empleada doméstica.



Incluso durante entrevistas que Chester llegó a dar, confesó que había pensado varias veces en suicidarse y que ‘no tenía problema con decirlo.

Lo curioso y al mismo tiempo lamentable, es que fue justo en el que hubiera sido el cumpleaños número 53 de Chris Cornell, cuando Bennington decidió quitarse la vida, dos meses después de que su gran amigo, el vocalista de Audioslave, también se suicidará.

Kim Jonghyun, SHINee





Kim Jonghyun, vocalista de la banda juvenil surcoreana icono del K-Pop, SHINee, fue hallado muerto a sus 27 años, en un aparente caso de suicidio.

La Policía cree que falleció por inhalación de humo, ya que se encontraron briquetas de carbón en una sartén del piso. Estas briquetas en Corea del Sur las suele usar la gente que optan por quitarse la vida en el país.

Kurt Cobain



En abril de 1994 el vocalista y líder del grupo Nirvana se disparó con una escopeta, su cuerpo fue encontrado en su casa con una nota que decía: “Por favor, Courtney (su mujer), sigue adelante. Por Frances (su hija). Por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí. Los quiero”.

Violeta Parra

Violeta Parra fue una artista chilena que destacó como cantautora. Esta folclorista suramericana también exploró otros campos artísticos como la pintura y la escultura.

La artista se suicidó de un balazo en la sien en Santiago de Chile el 5 de febrero de 1967, poco después de componer "Gracias a la vida", una de suscancionesmás reconocidas

Ian Curtis



El vocalista de Joy Divison, decidió colgarse de un viejo tendedero que tenía en la cocina de su casa en Manchester, un 18 de mayo de 1980. Tenía 24 años, sufría depresión y epilepsia.

Janis Joplin

La cantante estadounidense de rock and roll y blues, Janis Joplin, también falleció por culpa de su depresión. Fue en 1970, después de ingerir grandes cantidades de droga.

Michael Hutchence

El cantante de la banda INXS se ahorcó con su cinturón colgándose de la puerta de la habitación 524 del Ritz Carlton Hotel en Sídney, donde junto con su banda, se alojó días previos a una gira.

El 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Prevención del Suicidio en el que la Organización Mundial de Salud busca fomentar en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenirlos ya que cada día hay en promedio casi 3000 personas que ponen fin a su vida, y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue.