Capitan América y Hulk dan último adiós a Stan Lee

Al conocerse la muerte de Stand Lee, el actor que interpretó al Capital América, Chris Evans, Mark Ruffalo, Hulk y Robert Downey Jr., Iron Man, se despidieron del creador del Universo de Marvel.

A través de sus cuentas de Twitter, los actores escribieron emotivos mensajes a Lee.

“Nunca habrá otro Stan Lee. Durante décadas, proporcionó a jóvenes y adultos aventuras, escapadas, consuelo, confianza, inspiración, fortaleza, amistad y alegría. Él emanaba amor y amabilidad y dejará una marca indeleble en tantas vidas”, escribió Chris Evans.

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!! — Chris Evans (@ChrisEvans) 12 de noviembre de 2018

El mensaje de inmediato se viralizó entre todos los seguidores de Chris, quienes respondieron, retuitearon y compartieron.

Los fans del actor, además compartieron fotos del Capitán América acompañado de Stan Lee.

We lost our Hero 😭😔#RIPStanLee

