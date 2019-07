Cardi B cancela show en EU por "amenaza de seguridad"

La rapera estadounidense Cardi B canceló un concierto en Indianapolis la noche del martes debido a preocupaciones por una "amenaza de seguridad", dijo la propia estrella en las redes sociales.

La policía de Indianapolis confirmó la cancelación, citando "una amenaza no verificada a la artista".

"No hay una amenaza inmediata a la seguridad pública, no es un incidente activo. Sigue la investigación", dijo la policía en su cuenta de Twitter.

STATEMENT FROM TONIGHT’S PROMOTER MAMMOTH LIVE:



“Due to a security threat and safety concerns at this evening’s show, management has advised that this show be postponed. These threats are currently under investigation.” pic.twitter.com/PZopS6W8rd — Bankers Life Fieldhouse (@TheFieldhouse) July 31, 2019

"Querido pueblo de Indiana, lo siento mucho", tuiteó la artista de 26 años. "Desafortunadamente hubo una amenaza de seguridad que está siendo investigada en este momento. Mis seguridad y la seguridad de ustedes está primero".

En Instagram dijo: "lo siento mucho chicos, nunca enfrenté una situación como esta antes y no voy a tomar ningún riesgo, los quiero".

Algunos fans tuitearon enojados que el concierto fue cancelado apenas "minutos" antes de su comienzo, pero otros expresaron su apoyo a Cardy B por "preocuparse por nuestra seguridad".