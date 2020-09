Carla Estrada cree en el amor de las telenovelas

Carla Estrada como productora de televisión va por su tercera bio serie autorizada en la persona de la cantautora regiomontana Gloria Trevi como el hecho que está leyendo libretos para su nueva historia de telenovela, de las que se desligó durante los últimos 11 años, ya que en reciprocidad realizó otros proyectos exitosos de programas para la pantalla chica: Silvia Pinal, frente a ti y Por siempre Joan Sebastián.

La realizadora con 42 años de trayectoria, tras concluir una junta vía zoom, con su equipo de trabajo, comparte su tiempo a El Sol de México, para rememorar en el marco del 70 aniversario de la televisión comercial, sus vivencias, sus experiencias y su gran cariño y respeto a las telenovelas cuya esencia del amor es inamovible en su percepción.

Tan segura como osada desde el primer día que pisó las instalaciones de Televisa San Ángel trabajando a lado de Isabela Corona, Antonio Brillas, Lucía Méndez, Rogelio Guerra, Héctor Bonilla, Nuria Bages, Angélica Aragón; se le pregunta en tormo al mejor día o mejores días en su estadía haciendo televisión de entretenimiento.

“No puedo decir que sólo es un día el mejor, sino han sido muchos días en estos 42 años de carrera. Sin duda alguna, el día que siento una emoción y una excitación por el trabajo de todos ver plasmado, es cuando empieza una telenovela que llevó más de 20 y cuando termina la novela; bio series 2 o programas unitarios Hoy, La Parodia, La Hora Pico, El Privilegio de Mandar, el especial de la boda de Lucero y Mijares, como cuando termina la telenovela.

Al ser su fuerte la producción de telenovelas, expresa su sentir si éstas educan emocional como sentimentalmente a la gente que las visualiza en México:

“Las telenovelas definitivamente fueron parte de la familia mexicana, era la unión de la familia, el comentario en la familia y si la telenovela creció conociendo el amor que es importante y definitivo en la historia y las decepciones, que van como parte del crecimiento cultural de México.

“La telenovela tiene gran responsabilidad, en eso; siempre íbamos detrás de la cultura de la sociedad que estaba marcándola. Llevó ahorita 11 años de no hacer telenovela, porque hice Doctores y un par de bio series, por esto llevo estos años de no hacer las telenovelas que se rebasaron un poco de ir atrás y luego adelante, hablando de narcos, armamento, asesinatos, temas más agresivos y más actuales los hechos. Las novelas definitivamente marcan a nuestro país”.

Y dice segura; “Yo me quedo con la típica historia de amor, porque creo en estas historias, las que prefiero y no la del millonario con la chica pobre que ya cambió desde hace mucho, porque yo las novelas que he hecho, ya eran de la mujer que trabajaba, que toma decisiones y el hombre ya no se enamora de una mujer tonta ni ella de un hombre tonto. Entonces, todo eso ha cambiado mucho y si le apuesto al amor, en cada telenovela”.

SE REMONTA A SUS INICIOS

La triunfadora con éxitos como Quinceañera, Amor de Nadie, Te sigo amando, Mi destino eres tú, Lazos de amor, Amor en silencio, Amor real, Alborada como es Carla Estrada, rememora cuando entró en actividad con las telenovelas y que le s significó como experiencia:

“Empecé como directora de cámaras y de escena en la telenovela Vanessa de Valentín Pimstein, trabajaban los grandes del momento Lucía Méndez Héctor Bonilla Rogelio Guerra, Isabela Corona. Entonces, la verdad yo tenía que trabajar todas las noches haciendo mis planes de trabajo del día siguiente, de cómo iba a dirigir, como iba a hacer mis cortes de cámara para estar a la altura de ellos. Qué atrevida es la ignorancia, porque en ese momento, yo estaba empezando, me atreví y el que no se atreve no cruza el río.

Con lujo de detalle, comenta las dificultades técnicas que vivió desde Vanessa hasta hoy que ya está en la investigación de la vida y trayectoria de Gloria Trevi para su bioserie:

“Entre las dificultades era ir a locaciones en una sola camioneta con las cámaras y un switcher sencillito con elenco como Lucía Méndez como el resto de los actores. Lucía se cambiaba de ropa en algún restaurante cercano o en la casa donde íbamos a grabar, pero realmente no traíamos todo ese aparato tecnológico que ahora existe.

“También durante las grabaciones se metían sonidos de todos lados, teníamos que ponerle papel estaño a los micrófonos para que no se pasara en el audio sonidos fuera de las voces del elenco. En el caso de los coches que se rentaban, haz de cuenta los manejaba mi gente, no había choferes definidos, sino a veces yo o la persona de mi entera confianza.

“Luego de Vanessa vino a mi vida los programas de XETU, que se hacía de 6 pm a 7 pm, y a las 7 punto salíamos al aire pues era un trabajo de escritorio planeado y muchas veces salíamos en vivo, en directo; los problemas que se pudieran presentarse durante la transmisión, se eliminaban, no había tanto trámite para alguna acción a autorizarse. Entonces era más creativa, la planeación que se podía modificar mucho más fácilmente que ahora”.

LA TELEVISIÓN EVOLUCIONA JUNTO CON SU PERSONAL EXPERIMENTADO

Contrario a que crea que en la televisión desaparecieron áreas laborales en estos 70 años de existencia de la TV en blanco y negro como a colores desde1968, afirma Estrada:

“Diría que hemos crecido para producir con calidad que igualmente se va superando en los contenidos audiovisuales. Afortunadamente hay más personas, en cada área y en puestos con gente profesional y capacitada. Hay muchos más departamentos que no había desde su aparición en el año de 1950, como Vestuario, porque antes el talento ponía sus propias prendas a utilizar en su personaje los compraban o rentaban. Ahora, se hacen los diseños de cada personaje y se trabaja sobre eso en el taller de Costura, con gente experta. Es lo mismo en Ambientación, yo veía una revista y decía si lo hacemos y tengo a la mano el ambientador, como el director de Arte, que hay gente mucho más preparada. Y antes si lo hacían dos personas ahora hablamos de seis o siete a cargos como peinados y maquillaje igual, antes se hacía o no se hacía tanto diseño de imagen, sólo de los papeles principales, ahora a todos y de todo. La ambientación, los efectos especiales y continuidad.

“Por ejemplo, en efectos especiales llegó el Stone-man que se iba a saltar de una motocicleta, de un coche e iba a caer al otro lado en la escena y le dije al señor trae su equipo y me lo enseñó: guantes, un casco, unas rodilleras y las cajas de cartón y él sólo lo hacía previo a la escena a grabarse. En Edición Literaria, hay gente más especializada. Nosotros debemos estar a la altura que el público lo exige”, detalla.

Para Carla el ser parte del crecimiento en la pantalla chica que cumple la función de entretener, agrega:

EN SU VISIÓN LOS HECHOS HISTÓRICOS QUE MARCAN A LA TV

Carla Estrada en estas siete décadas de transmitirse historias ficticias en sus diferentes géneros de comedia, drama, thriller, misterio, entre otros; sostiene la realizadora:

“Para mí, el hecho que puede haber cambiado la televisión fue en 1968 al darse la transmisión de las Olimpiadas a color, la transmisión interrumpida del Terremoto de 1985 desde Televisa Chapultepec; la llegada a la Luna, el arribo de la televisión inteligente tecnológicamente esa televisión que se cambió de 2 pulgadas a una pulgada, de una pulgada a tres cuartos y de tres cuartos a digital, ya nada que ver.

“La televisión en la parte de edición es totalmente diferente y para mí la verdad que cuando entran las plataformas a hacer parte del contenido global, comienza una competencia bastante importante. Aunque lo que sí cambio definitivamente a la televisión mexicana fue la llegada del Señor Emilio Azcárraga Milmo y la partida del señor Emilio Azcárraga Milmo, si se puede decir que es un antes y un después”.

Carla Estrada productora del emporio televisivo más importante de México y América Latina, pondera que la televisión se está empleando como un instrumento para llevar educación a la niñez ante la pandemia:

“La televisión, es una solución frente a la pandemia para que los niños continúen con sus estudios, si tomamos en cuenta que el 93% de los mexicanos cuentan con una televisión a su alcance; es una oportunidad que el Gobierno la utilice como una herramienta más para contribuir con la educación de la niñez del país. Y sumando esfuerzos, eso demuestra que la televisión tradicional, es el medio número uno por excelencia.

“La televisión cumple con su responsabilidad en estos momentos, si las plataformas son muy importantes, pero la televisión abierta definitivamente no deja de tener su gran importancia que data desde hace 70 años como la gran responsabilidad que tenemos los directores, productores que trabajamos en ella, pues es enorme porque nuestro público cada vez está más ávido de tener una información veraz, oportuna concreta con calidad y con un gran respeto al público cosa que hay que seguir haciendo”.