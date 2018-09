Carlos Reygadas escribe, dirige y protagoniza Nuestro Tiempo

Carlos Reygadas anunció su filme Nuestro tiempo, en la que no sólo escribe y dirige, sino que por primera vez protagoniza como actor y también marca el debut actoral de sus hijos biológicos Eleazar y Rut, además de su esposa Natalia López, cuya historia recrea el amor liberal en pareja además de la complejidad de la crianza de toros de lidia en tres horas de trama, primigeniamente tendrá de espectadores a la grey estudiantil en la Sala Miguel Covarrubias en Ciudad Universitaria en función especial esta noche de lunes en la antesala de su lanzamiento comercial a nivel nacional este 28.

"El cine como la literatura y la pintura es un embudo visual y auditivo de la realidad en la que mis hijos sin estar actuando literalmente sólo hacían lo que yo les indicaba de una manera natural hacían lo que yo pedía que dijeran. lo que quería oír de ellos".

El laureado con la Mención Especial de la Cámara de Oro en Cannes por la cinta Japón, habló de su caracterización de Juan en Nuestro tiempo acompañado de Fernanda Solórzano y de Sonia Riquer, moderadora; quien es el hombre que al saber que su esposa Esther lo engaña con otro porque se enamora, se desmorona:

"Me gusta el cine que tiene cosas y no cumplen ninguna función específica. El cine que hago es un envase que el contenido cada persona lo pondrá cuando la vea. Y no quiero o no busco hacer sentir a la gente sólo presentar la película como es Nuestro tiempo, en la que plasmó el campo porque me da mucha paz en mi vida, me gustan los charcos, el atardecer, ver las luciérnagas, me gusta el sonido de los zapatos de los niños en el pasto, eso me gusta y lo comparto en el filme y habrá a uno o a muchos que les guste y yo sólo los invito a subirse", detalló Reygadas.

De Nuestro tiempo se contó que Juan (Carlos Reygadas) también vive una experiencia de tener fe y hasta espiritualidad cuando está a lado de un amigo muy delicado de salud y lo tiene que despedir y se reconoce que si no se tiene una religión por más que quieras tener creencia ésta no se tiene de la nada, aunque veas a tu conocido ya en paz, tranquilo, rodeado de una imagen de la Guadalupana y hasta se le envidia; "yo sí he envidiado a los animales porque no tienen que sufrir al tomar decisiones a lo largo de la vida", argumentó el cineasta.

Este encuentro con el cineasta Carlos Reygadas a dos días de lanzar Nuestro tiempo se dio en el marco de la proyección de la cinta de Luz de invierno, 1963; en la Retrospectiva de Ingmar Bergman en el centenario del sueco en la sala de cine de San Luis Potosí, Roma, en la que se cuestiona la falta de fe en Dios, las problemáticas existenciales de la gente que rodea al pastor Tomas quien no puede amar ni darse otra oportunidad con Marta porque extraña a quien fue su esposa y aunque ella lo sabe mantienen una relación de conveniencia por la soledad de cada uno.