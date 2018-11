Carlos Rivera conducirá los Grammy Latino

Carlos Rivera es el artista mexicano del momento. Desde su aparición en La Academia en 2004, el cantante ha conquistado diversos escenarios. Primero el musical con el lanzamiento de su primer disco en 2007. Luego el teatral protagonizando el musical de El Rey León en España y México. Y después la televisión al formar parte del elenco de la telenovela El hotel de los secretos.



Además, de estar en su tour Guerra, para promover su más reciente material discográfico, Carlos Rivera también grabó Me muero, tema principal la telenovela Amar a muerte.



¡Manos arriba quien viene a Monterrey! Ya casi llegamos con nuestra #Guerra a la @arenamtyoficial este viernes 19 Oct.

Ahora el compositor está decidido a conquistar un reto más, al conducir por primera vez la entrega anual del Latin Grammy, en su edición 19, donde compartirá escenario con Ana de la Reguera.

“Me honró muchísimo esta invitación. Que me hayan invitado a esto fue una sorpresa súper grata, sobre todo por lo importante que es esa gala para la Academia Latina de la Grabación. Tienen un enfoque muy particular y especial sobre la ceremonia, el hablar de los sueños e historias de éxito de mis colegas que están nominados o que han ganado alguna vez un premio”, aseguró el intérprete de Recuérdame.



Mañana salen a la venta los boletos para la Nueva Fecha de nuestra #Guerra en el @auditoriomx para el 7 de marzo 2019. ¿Quién se unirá a nosotros?

El cantante dice que fue invitado por la Academia Latina de la Grabación gracias a su historia de vida, en los que ha logrado superar diversos retos para llegar hasta donde ahora está. “Vengo de un pueblo (Huamantla, Tlaxcala –el estado más pequeño de la República Mexicana) como muchos latinos que ahora están en Estados Unidos buscando sus sueños y deseos”, dice.





Lograr lo que ahora ocurre en mi carrera no fue fácil. Pero al final es una historia que a mí me enorgullece muchísimo y que me gusta compartir constantemente, porque creo que hay mucha gente que vive momentos difíciles a veces tira la toalla fácilmente. Todos sabemos lo que es necesario para lograr un sueño, la disciplina, la dedicación, el esfuerzo, el amor y pasión que implica



Es un gusto para mi anunciar los Nominados al @LatinGRAMMYs en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo ¡Felicidades a todos! #LatinGRAMMY

Esta no es la primera vez que Carlos Rivera visita el escenario del Latin Grammy. En 2017 lo hizo para cantar mexicana hermosa, junto con Natalia Lafourcade. Ahora, dice el cantante, sólo le falta subirse al escenario para levantar una presea como ganador en alguna de las categorías establecidas por la Academia Latina de la Grabación.



Hola, @vegas #LatinGRAMMY 15 DE NOV. 8PM @Univision @MGMGrand 🎶👏👏

“Hará falta que algún día me toque alguno. Son de esos premios que no hay prisa, yo no la tengo. El hecho de que no haya llegado todavía no significa que no vaya a llegar algún día. Llegan cuando a uno le toque, cuando uno lo merezca”, dice emocionado el cantante, quien actualmente es coach en el reality de La voz México y el próximo año será jurado del Festival de Viña del Mar, en Chile.



La 19º entrega Anual del Latin Grammy podrá verse a partir de las 17:30 horas con la transmisión en vivo de la alfombra roja por TNT. La ceremonia comenzará a las 19 horas con una repetición a las 10 PM en TNT Series.