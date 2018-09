Carlos Rivera cumple sueño: grabar en el mismo estudio que usaron Los Beatles

Grabar un disco en el estudio de Abbey Road y plasmarlo en un DVD documental es un sueño que Carlos Rivera veía lejano, pero que ahora logró cumplir con su nuevo disco Guerra, el cual será lanzado este viernes al mercado.



El ganador de la tercera generación de La Academia, comentó que realizar una sesión musical en vivo en este legendario estudio es uno de sus máximos logros como cantante. “Siempre fue una locura decir ‘De los estudios de Sony de aquí de Naucalpan vamos a llegar ahora a Abbey Road en Londres’”, dijo bromista.

Para Carlos Rivera, el grabar en este estudio es algo que lo ha dejado marcado como artista. “Ha sido una de las experiencias más impresionantes que me ha tocado vivir en mi carrera, que me alegra haber podido llegar hasta allá. Y sobre todo, el volver a confirmar que mi frase de ‘que nadie te diga que no puedes’”, comentó.

El cantante no ocultó su emoción por haber grabado en los estudios Abbey Road, los cuales definió como un templo de la música. “No me sentí intimidado. Sentí una magia especial que me movía. Literalmente puedes sentir a los fantasmas que tiene ese lugar”, dijo. “El piano que tengo atrás es el mismo donde se compuso Let it be, es algo que es impresionante. Todos los que entramos estábamos como en un sueño”, compartió.

Ver esta publicación en Instagram Estamos a solo un mes de arrancar el #GuerraTour ¿Ya apartaste tu lugar? Los boletos empiezan a agotarse. Estamos listos para la #Guerra ¿Y tú? Una publicación compartida por Carlos Rivera (@_carlosrivera) el 27 de Ago de 2018 a las 8:48 PDT

Tras 14 años de su participación en La Academia y cinco discos editados, el cantante considera que Guerra es el material más ambicioso de su carrera, y pretende demostrarlo no sólo en el disco, sino también a través de la gira que dará inicio el 27, 28 y 29 de septiembre en el Auditorio Nacional.

No te pierdas: #MejorSolaQueConMaluma detractores del cantante se manifiestan y él les responde

“Tenemos una producción gigantesca montándose en los estudios Churubusco para llevarla a muchos escenarios. He querido hacer algo que sea como un espectáculo, más allá de simplemente un concierto. Tengo obviamente la licencia de haber hecho teatro musical, lo que me permite poder llevar elementos teatrales que generen emociones a las personas”, adelantó.



Ver esta publicación en Instagram Nuestra #Guerra se acerca... #MiGuerraEs por ustedes! Una publicación compartida por Carlos Rivera (@_carlosrivera) el 5 de Sep de 2018 a las 6:14 PDT

Aunque para estas primeras fechas el cantante no tiene previsto invitados, espera que más adelante pueda compartir escenario con otros artistas: “El concierto lo hemos montado mucho más casi como una obra de teatro en la que rompería toda la historia si metemos muchos invitados, pero no dudo que vaya alguien de repente”, aseguró.