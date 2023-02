Carlos Vives celebra 30 años de convertir su vida en música

Carlos Vives canta de alegría, de la alegría que le provoca haber nacido en una tierra que está llena de folclor, y que lo inspiró a crear un sonido basado en la tradición de la cumbia y el vallenato que llevó esta cultura a todo el mundo.

Originario de Santa Martha, Colombia, Vives cumple 30 años de iniciar su camino musical con el grupo La Provincia, cuando América Latina lo conoció con una guitarra en la mano, en short de mezclilla y chaleco negro cantando La gota fría.

"Me hizo cantar, vivir en una casa donde valoraban mucho la música, oíamos música de todas partes, pero también me hace cantar mi tierra, porque me mostró esos juglares y los vallenatos, me mostró esos pueblos donde nacieron las cumbias", cuenta en entrevista con El Sol de México.

Su vida es música

Con esa sonrisa y buen humor que lo caracteriza, el intérprete de 61 años reconoce que aunque ser colombiano lo impulsó a desarrollarse en la música, "también José Alfredo Jiménez y Armando Manzanero”, pusieron su granito de arena. “Me hicieron cantar todos esos baladistas españoles y mexicanos que me llegaron al corazón".

"La chispa que prendió la mecha" en su vida fue tras haber participado en la serie "Escalona", basada en la vida del cantautor Rafael Escalona. Derivado de esa producción, grabó dos discos con la música del compositor de la mano de Egidio Cuadrado, pero la propuesta musical del álbum Los clásicos de la provincia, al fusionar la tradición del vallenato y la cumbia con el rock lo lanzó al estrellato internacional.

Con el grupo La Provincia inició formalmente su camino musical. A partir de ahí lanzó más de 15 álbumes, entre los que destacan “La tierra del olvido”, "Tengo fe", "El rock de mi pueblo", "Déjame entrar", "Corazón profundo" y "Cumbiana".

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México.

Su trabajo lo llevó a convertirse en el primer colombiano galardonado con un Premio Grammy Internacional, esto sumado a los 15 Grammys Latinos que posee, el Premio Salón de la Fama de Billboard, y su ingreso al Salón de la Fama de los compositores latinos.

Con un semblante orgulloso, recuerda el rol que sus padres, Luis Vives y Aracely Restrepo, tuvieron en su formación musical, alentando su trabajo desde que comenzó a mostrar dotes artísticas.

Su papá solía documentar sus interpretaciones cuando era niño, y esa imagen la lleva siempre consigo. "(Le digo a ese niño) que no intente salirse", dice sonriente. "Esa es la razón por la que hago las cosas, mi papá me grababa con su grabadorcita, y lo hago por él, porque él amaba eso".

Un emotivo reencuentro

Carlos celebra estos 30 años con La Provincia cómo mejor saben: con música. Para ello, se dieron a la tarea de grabar a Escalona "como nadie lo había grabado", siendo "La historia" el primer sencillo que forma parte de estos festejos.

"Ahora la grabamos en vivo. Nos pusimos a preparar la canción, los arreglos, y grabamos tocando todo el tiempo", cuenta y reconoce que hoy se sienten más experimentados que la primera vez que se encontraron.

"Aprendimos que hoy tenemos más claro las cosas cuando vamos a grabar. Si vemos esos primeros discos, experimentaba mucho, porque había escogido ese camino que nadie había elegido antes. Pero viendo el tiempo hemos aprendido cosas, fue prueba error de 30 años, fue maravilloso ver cómo fluía todo, cómo mi compadre Egidio volvía a tocar a ese estilo suyo".

Vuelve a la actuación

Corría la década de los ochenta cuando Carlos protagonizaba la telenovela "Tiempo sin huella", donde daba vida a un joven que deseaba ser artista, pero a diferencia de él no contaba con el apoyo de su familia.

En la serie hace el papel de un amaestro de música que llega a revolucionar con su método de enseñanza

A partir de ahí participó en más de una decena de melodramas, hasta que la música puso en pausa esa trayectoria como actor. Pero hoy regresa a la pantalla con la serie "El club de los graves", dónde da vida a un profesor de música.

“Tenía miedo antes de volver a grabar. La primera vez que fui a un estudio de televisión fui feliz, y hoy volví a serlo", comparte sonriente. "Esta nueva era la sufrí menos como actor. Antes había menos posibilidades, hoy hay gente que te ayuda para que uno esté cómodo y cuando vayas al set siempre seas feliz".

Vives da vida a "Amaranto Molina", un profesor poco convencional que llega a dar clases a un colegio especializado en educación musical, regido por fórmulas que dejan de lado a los alumnos que no cumplen con las normas establecidas por el éxito comercial.

"El club de los graves", ya disponible en Disney+, lo ha inspirado a seguir soñando, y avivó su deseo por mostrar sus raíces a través de la actuación, tal y como lo ha hecho con sus canciones.

"Así como he rescatado cosas de mi tierra, tengo muchos sueños ahí", señaló. "Quiero contar esas historias que no hemos contado de esa tierra de dónde vengo, sí quiero hacer más cosas", concluyó el colombiano.