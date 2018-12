Carmen Muñoz quiere seguir enamorando a México

Quince parejas de amorosos se unieron en el 2018 gracias al programa Enamorándonos confirmó la conductora Carmen Muñoz, quien cerró el año con una audiencia en televisión abierta que podría envidiar cualquier competencia.



Carmen Muñoz está lista para pasar trabajando la celebración de Año Nuevo, le tocará hacer la transmisión de despedida del 2018 desde Nueva York, Estados Unidos; a lado de sus compañeros de TV Azteca, Roger González, Laura G, Cynthia Rodríguez y Anette Cuburu, dijo en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).

Futbol Chivas desmiente tener acuerdo con Tv Azteca

Luego de vivir toda la algarabía relacionada con la posada de Enamorándonos hasta donde arribaron las 15 parejas de amorosos, así como los examorosos y equipo de producción, Carmen Muñoz mencinó que gracias a la respuesta del público joven han logrado conseguir un alto rating.

“Estamos muy contentos de cerrar con éxito este año, con el gusto y cariño del público que nos da todos los días, gracias a ellos el programa es el favorito de las tardes, por lo que estamos súper comprometidos para superarnos el año que viene, porque perseguimos seguir enamorando a México”.

15 PAREJAS CONSOLIDADAS

Carmen Muñoz, al hacer un balance de los logros alcanzados con los amorosos, confió, “nuestro objetivo es conformar parejas de amorosos, cerramos este año, con 15 parejas que tienen un noviazgo formal, porque creo que ya cuando llevas a presentarle la familia a tu pareja, va en serio la relación y esto nos dice que Enamorándonos está rebasando su reto”.

La conductora detalló que las razones por las que sí se logran las parejas de amorosos para lograr su consolidación.

“El hecho de que sean compatibles y empaten en ideas, en proyectos de vida, los lleva a consolidar su relación. Siempre va a ser difícil, pero mi creencia y lo puedo asegurar como en la vida real, que no hay medias naranjas, sino naranjas completas".

OMG! ¿Quién filtró el pack de Alfredo Adame?

Muñoz comentó que las parejas que no han cristalizado su relación "vienen de historias pasadas complicadas y el hecho de volver a creer en alguien se les dificulta, lo dudan o los lleva a hacer más exigentes y quizá no empatan en proyectos de vida, y sí tienen que sanar cosas e ir a terapias con especialistas a fin a abrirse al amor”.

Adelantó que también para el 2019 Enamorándonos “ya no tendrá un límite de citas, serán varias, porque en unas cuantas los amorosos no logran conocerse en las citas. De ahí que las ampliemos hasta quedar seguros que el flechazo de Cupido los unió".

Carmen no quiso pasar por alto el enviar un mensaje a los lectores de OEM: “ya inició la campaña de Juguetón 2019 y año con año es satisfactorio ver la cantidad de juguetes que se donan con mucho cariño para los niños y niñas a quienes se les arrancará una sonrisa el próximo 6 de enero".

Esta campaña, señala "siempre me da mucha ilusión, mucha satisfacción, me ha tocado entregar personalmente juguetes, no se puede comparar con nada, lo que se siente y el ver la sonrisa del niño abrazando su regalo y a mi hija Cosette de cinco años, también le transmito el hecho de donar a las personas iguales a ella”, finalizó.