Carmen Salinas, la política y el día en que comió con Rafael Caro Quintero

Carmen Salinas no solo fue actriz, cantante y productora, también incursionó en el mundo de la política mexicana.

De 2015 a 2018, fue diputada del PRI en la LXIII Legislatura por Coahuila. Según el Sistema de Información Legislativa, su último grado de estudios fue a nivel primaria, lo cual en su momento generó polémica desde que fue postulada.

La Corcholata, el icónico papel de Carmen Salinas en el cine de ficheras

En ese tiempo, César Camacho era presidente del PRI y Manlio Fabio Beltrones coordinador de los diputados. Así como se declaraba Chiva de hueso colorado, Carmen Salinas no ocultó nunca su filiación al PRI.

Estoy feliz, el señor presidente, el licenciado Carlos Salinas de Gortari nos va a ayudar bastante

dijo en la toma de posesión del priista el 1 de diciembre de 1988, quien la llamaba tía, aunque no eran parientes, según contó ella misma.

El 10 de julio de 2020, Carmen Salinas narró en su canal de YouTube cómo ayudó a reducir la condena del actor Pepe Magaña, preso en el Reclusorio Norte acusado de tráfico de drogas, gracias a su amistad con el director del penal, a donde iba regularmente a presentar su show de imitaciones.

Contó que precisamente el día que intercedió por el actor, alguien pidió verla. Esa tarde, comió en la mesa de Rafael Caro Quintero en el penal de Chalma de Guadalupe, quien, recuerda la actriz, le pidió que transmitiera un mensaje a Salinas de Gortari, su sobrino.

"Caro Quintero tenía dos cocineros gays de Sinaloa, tenía su comedor aparte, ahí comimos unos mariscos sinaloenses. Era un hombre guapo, traía una medalla grandota cuajada de brillantes y en medio una R, de Rafael, traía una hebilla con sus iniciales, también de diamantes".

El narcotraficante prófugo desde 2013, le dijo entonces, recuerda la actriz: "A ver Carmelita, quiero pedirle un favor muy grande, que me ayude con su sobrino, con el presidente", estaba de presidente Salinas de Gortari y le respondí, no es mi sobrino, él me dice tía porque su papá Raúl se apellida Salinas Lozano". Como ella.

"Me trataba muy bien la familia Salinas, Carlos llegó a verme a Aventurera", continúa la actriz y recuerda las palabras de Caro Quintero: "dígale que le ayudo a pagar la deuda externa e interna de México, yo la pago y a usted, con todo respeto, no le va a faltar nada por lo que le quede de vida", relató.

➡ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo