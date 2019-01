Carol Burnett lamenta que no existan comedias como en los setentas

Uno de los momentos más emotivos de la 76 edición de los Globos de Oro, que anualmente entrega la Asociación de la Prensa Extranjera, fue cuando Carol Burnet, la Reina de la Comedia Americana, recibió el galardón que se instituyó con su nombre a lo mejor de la televisión y durante su discurso, conmovió al hacer patente que las nuevas generaciones se perderán de un show televisivo como los de antaño.

Burnett (San Antonio, Texas; 26 de abril de 1933) actriz, comediante y cantante estadounidense, reconocida principalmente por protagonizar el programa The Carol Burnett Show, que se transmitió por la cadena CBS entre 1967 y 1978, visiblemente emocionada destacó al tener la estatuilla en sus manos:

“Me sorprendí soñando con ser joven otra vez, y luego me quedé corta, cuando me di cuenta de lo increíblemente afortunada que era estar en el momento adecuado, porque lo que hicimos entonces, no se pudo hacer hoy. Las cadenas no gastarían el dinero. Es triste decir que las audiencias de hoy nunca sabrán lo que se están perdiendo. Este premio está dedicado a todos aquellos que hicieron realidad mis sueños y a todos aquellos que comparten el amor que tengo por la televisión y anhelan ser parte de este medio único que ha sido tan bueno para mí”.

Recibir por primera ocasión el premio Carol Burnet a lo mejor de la televisión para la humorista homenajeada “¿Significa que puedo aceptar esto todos los años?”, posteriormente aludió lo que significa para ella, la pantalla chica: “Cuando era adolescente, tuvimos nuestro primer televisor y recibí un nuevo amor. Pero lo que me fascinó fue cómo las estrellas en la pantalla podían hacer que la gente reír, o llorar, o tal vez ambos”.

Cabe mencionar que el talento para la parodia de Burnet le atribuyó el título de la American Queen of Comedy (Reina de la comedia americana) y entre otros reconocimientos en 1977 fue votada una de las 20 mujeres más admiradas de Estados Unidos: ha ganado cinco Globos de Oro, seis Emmy, doce People's Choice Awards, fue nombrada "Mujer del Año" por el Círculo de Críticos de TV y pertenece al Television Hall of Fame desde 1985.