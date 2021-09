Corona Capital 2021 ya tiene fechas y cartel: conoce los detalles

Luego de que la pandemia por Covid-19 no dejara que los festivales masivos pudieran desarrollarse, se confirmó que para este año sí se llevará a cabo el Corona Capital en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. El talento que vendrá con el evento, tenía pactadas fechas en México antes de la pandemia, por lo que será un lindo reencuentro con sus fanáticos.

La noticia reveló a través de un filtración a tempranas horas en redes sociales, donde únicamente se compartía el cartel sin dar más detalles al respecto. No obstante minutos después la promotora OCESA confirmó que el festival sí va a desarrollarse los próximos 20 y 21 de noviembre en el recinto de la colonia Granjas México.

Las bandas que serán headliners para esta edición 2021 cuenta con talentos como: Tame Impala, The Kooks, St. Vincent, Royal Blood, LP, Twenty One Pilots, Rüfüs du Sol y The Bravery, por mencionar algunos.

Cabe señalar que algunas de estas agrupaciones tenía pactada una visita a la CDMX previo a la entrada de la pandemia por Covid-19, tal es el caso de Tame Impala, quien no pudo ofrecer su show en el Foro Sol por las restricciones sanitarias. Este evento será la "excusa" perfecta para reencontrarse con sus seguidores.

Como ya es costumbre en estos eventos, la venta de boletos será a través de Fases. Su preventa en la primera de ellas está pactada para los próximos 16 y 17 de septiembre a través de Ticketmaster.

20 y 21 de noviembre.#PreventaCitibanamex: 16 y 17 de septiembre. pic.twitter.com/fyi26NBDAg — Corona Capital (@CoronaCapital) September 13, 2021

La confirmación del festival se da luego de que la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum confirmara su interés por reactivar el sector del entretenimiento en la capital. La mandataria señaló que tanto Corona Capital como la Gran Fiesta de la Formula 1 están en planes de llevarse a cabo.

