Cassandra Ciangherotti escribe sus propias reglas tras el telón

Su vulnerabilidad y su capacidad como persona son algunas de las cosas que Cassandra Ciangherotti ha redescubierto ahora que se ha adentrado a desarrollar el papel de La señorita Julia, una mujer que decide ir contra las normas establecidas pero que a su vez se enfrenta con las barreras sociales de finales del siglo XIX, las cuales la hacen sentir fuera de lugar en más de una ocasión.

Protagonista de esta obra homónima que se presenta los miércoles y jueves en el Teatro Milán, Cassandra Ciangherotti dice que La señorita Julia la ha hecho reflexionar sobre las reglas establecidas en la sociedad y las limitantes que implican para todas las personas.

“Cuando la interpreto descubro esta sensación de ‘No quepo en el mundo, no caben estas emociones’. Hemos gente que somos muy sensibles, vulnerables, pero este patrón social de lo que representa el éxito va muy en contra de nuestra filosofía o de lo que realmente creemos que se deben tratar esas cosas. Y es un poco lo que siento que le pasa a la señorita Julia, no encuentra un lugar para lo que ella trae o lo que quiere ofrecer”.

Para Cassandra, esto también representa una reflexión sobre su persona y lo difícil que le ha sido encontrarse un lugar. “Muchas veces me he sentido el bicho raro de dónde soy, incluso en mi casa. En muchos sentidos yo creo que de repente sentirse bicho raro puede ser también un parteaguas para modificar cosas y por alguna razón estás observando algo que te hace no encajar del todo o no estar del todo de acuerdo”, explica la actriz, quien recuerda que fue hasta que entró a la universidad donde descubrió un espacio para ella. “Fue ahí donde dije ‘¡Ay, mira, gente como yo!”.

“Poco a poco uno va aprendiendo a querer sus cosas raras y apreciándolas más y pensando que no siempre tiene que estar de acuerdo con las cosas que la sociedad dictamina, que no tienes que seguir el patrón y puedes hacerlo de muchas maneras, pero encontrarse ese valor, aprenderse a querer y aprender todo eso siempre cuesta muchísimo trabajo”, admite.





PROTAGONIZARÁ SERIE DE HBO

Ahora que el piloto fue aprobado, Cassandra Ciangherotti

será parte de Los espookys, una comedia producida por HBO hablada en español y dirigida al público estadounidense.

Se trata de una historia ambientada en un México de ensueño, donde el terror y la risa se combinan. “Sucede en el México donde sólo suceden cosas buenas, donde las noticias son buenas, en el que los migrantes pueden cruzar la frontera sin problema, como una especie de utopía”, explica Ciangherotti.

Para ella, este proyecto es como una crítica a la realidad actual, pero vista desde una perspectiva distinta. “Estamos un poco lejos de la trama que plantea la serie, pero eso es lo chistoso, porque a través de esta utopía cuenta otras cosas. Me parece una manera inteligente de hablar de ciertas cosas sin tener que abordarlas crudamente o hacer apología de algo”, comenta sobre esta serie ideada por Fred Armisen, uno de los guionistas y productores de Saturday night live.

“Él quería hacer una serie que tuviera comedia, que sucediera en México, que tuviera horror y que no pasaran cosas malas. Esas fueron sus cuatro consignas”, añade.

Hasta ahora sólo se tiene confirmada una temporada con capítulos de 30 minutos, pero se sabe que el elenco lo integran Bernardo Velasco, Ana Fábrega y Julio Torres.





Sus pasos en el cine

-Viaje redondo (2009), Gerardo Tort

-Tlatelolco, verano del 68 (2013), de Carlos Bolado



-Tiempos felices (2014), deLuis Javier M. Henaine

-Las horas contigo (2014), de Catalina Aguilar

-Los parecidos (2015), de Isaac Ezban

-Tiempo compartido (2018), de Sebastián Hofmann