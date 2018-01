Cecilia Suárez encuentra la madurez en su carrera profesional

Cecilia Suárez comenzó su carrera como actriz en 1992 con la obra Verano y Humo de Tennesse Williams. Desde entonces su carrera ha avanzado sobre el escenario y frente a las cámaras de cine y televisión.

Fue nominada en dos ocasiones al Premio Ariel y ha sido reconocida dos veces como Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, primero en 2007 por la cinta Párpados azules, de Ernesto Contreras y luego en 2013 por Tercera llamada, de Francisco Franco.

Asimismo se convirtió en la primera actriz hispana en ser nominada al Emmy internacional en 2009 por su participación en la serie Capadocia. También ha sido musa del director Manolo Caro, con quien ha colaborado en la mayoría de sus proyectos.

A pesar de su éxito en cine y televisión, Cecilia no ha dejado su pasión por el teatro. Actualmente protagoniza en el Teatro El Granero, Xavier Rojas la obra Testosterona, junto con Enrique Arreola, en donde se enfrenta a un diálogo sobre las pasiones y los prejuicios que ocurren cuando dos personas buscan el poder.

La actriz se toma un tiempo para hablar con El Sol de México de este su primer cuarto de siglo como actriz , donde ha cambiado su forma de pensar y le ha ofrecido una madurez tanto profesional como personal.

¿Cómo sientes que ha cambiado el teatro en México en estos años?

“Yo creo que los que vamos cambiando somos nosotros. Vas madurando, creciendo, encontrando otras cosas que te interesan. Vas acercándote más a lo que realmente eres. Uno va cambiando con el tiempo. Eso es la madurez.”

¿Tus intereses se han definido?

“Sí, se van haciendo menos porque empiezas a priorizar lo que realmente es importante. Te vas aclarando en muchos sentidos y priorizas lo que realmente vale la pena priorizar.”

¿Cómo has cambiado como actriz?

Supongo que vas cambiando como persona, va de la mano. Tú actriz va cambiando conforme tú como persona vas madurando. Van cambiando tus intereses, tu foco. Te vas relajando en muchas cosas.

¿Cuál es la diferencia de actuar en teatro en comparación con el cine y la tv?

“Sí es muy diferente. Para empezar en teatro tienes un proceso de ensayos que puede llevar meses, y eso permite desentrañar desde otro lugar, con otro ritmo y de otra forma. La televisión tiene un ritmo muy vertiginoso, el más de todos. Y el cine no lo tiene de la misma medida.”

“El teatro es más artesanal: lo amasas, le das una pasada de pintura, lo vuelves a amasar; le pasas la otra capa de pintura, le pones un detallito por aquí y otro por allá. Es mucho más tiempo de trabajo, y cuando finalmente sale del horno tienes la participación directa del público y eso determina qué sucede en el escenario.”

¿Tienes alguna preferencia entre el cine, el teatro y la televisión?

“Me gusta mucho poder tocar los tres, es parte de lo que me mantiene entretenida en lo que hago. Aunque debo confesar que para mí el teatro es la casa del actor, es posiblemente donde más disfruto estar.

Antes me daba pena decirlo. Fíjate, qué chistoso; sentía que traicionaba un poco al cine al decir que el teatro es el lugar donde más me gustaba estar. Ahora creo que lo puedo decir sin que el cine se ofenda.”

¿Qué te ha costado esta carrera?

“Todo cuesta en la vida. Tienes que trabajar duro. Pero también debo reconocer que he sido muy afortunada en poder hacer las tres cosas de manera constante. Creo que las barreras que uno se auto impone son las que más complejas. Pero dentro de todo me siento muy afortunada con la carrera que he podido construir y que he llevado.”

¿En algún momento tuviste miedo de no lograr tus objetivos como actriz?

“¿Sabes qué? Creo que eso sucede cuando la gente se pone expectativas muy altas o simplemente expectativas, cuando estás mirando lo que quieres hacer pero a distancia.”

En ese sentido, ¿cuáles han sido tus propias limitantes?

“Pensar en eso: las expectativas. A veces nos pasa a los actores: mientras más grande te vas poniendo menos piensas esas tonterías. Pero siendo una actriz joven, ¡claro! Tienes esa inercia de pensar hacia adelante. Y no, se trata de estar en el momento en el que estás y trabajar en ese momento. Punto.

Considero las limitantes ese tipo de cosas: las expectativas, el sentir que no has hecho lo suficiente. Esta cosa de siempre estar en busca de… Cuando relajas, te das cuenta que lo que has hecho, si de verdad lo has hecho con entrega está ahí y se sostiene por sí solo.”

¿Qué te ha dejado la actuación durante estos años?

“Mucho cansancio, oye; ojeras”, dice con una risa escalonada tras la cual responde orgullosa. “Me ha dejado muchas horas de trabajo pero también mucha satisfacción, y sobre todo la bendición de dedicarme a algo que me gusta y que amo.