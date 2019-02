Toussaint no se arrepiente de nada en sus 40 años de carrera

Permanecer 40 años en la industria de la música no ha sido sencillo para Cecilia Toussaint. La cantante, quienes una de las voces icónicas del rock mexicano, considera que aunque ha enfrentado dificultades, no hay nada a este nivel de su carrera que le falte por cumplir.

A pesar del tiempo y de su importancia como artista, para Toussaint continuar cantando sigue siendo muy difícil. “Mantenerse vigente y estar arriba de un escenario siempre implica muchísimo esfuerzo. Uno está mucho más vulnerable arriba del escenario, la gente cree que es algo muy sencillo; no, no, no, y mucho menos cuando pretendes ser honesto y hablas desde tu corazón”, cuenta.

En diciembre pasado, Toussaint fue considerada Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México por el gobierno capitalino debido a sus cuatro décadas de trayectoria. Entre las razones por las que se le otorgaron este reconocimiento están el ser voz de una generación femenina de artistas. “He podido ser voz de mucha gente que a lo mejor en un momento dado no se atreve a decir cosas que yo sí me atreví arriba del escenario”, dice.

“Siempre he sido congruente con lo que digo y con lo que hago y eso no es fácil, en esta carrera no es fácil. Llevar la carrera con honestidad, con dignidad y con congruencia no es tarea fácil creo que la gente encuentra algo en mi voz que le llama la atención”, añade.

Rinde homenaje

Así como ahora ella es inspiración para otros artistas jóvenes, Cecilia Toussaint también se inspiró en grandes figuras de la música para poder crecer. Entre ellas está Consuelo Velázquez, a quien ahora le hace un tributo con el concierto Para mí… Consuelo, que se presenta hoy en el Teatro de la Ciudad – Esperanza Iris y cuyo proyecto comenzó hace casi dos décadas.

“El Centro Nacional de las Artes me hizo una invitación creo que en 2001. Se trataba de un ciclo de compositores contemporáneos a Consuelo, entonces pedí conocerla y ella a accedió a recibirme en su casa. Cuando llegué fue amor a primera vista , amor a primer oído de ambas. Nos sentamos a platicar, yo le dije que para mí era importante que le gustara su homenaje y realmente lo era”, recuerda.

Esa relación se incrementó con el tiempo, pues Toussaint no sólo participó en aquel evento. “En algún momento me dijo ‘Me gustaría que grabaras todas mis canciones’ y respondí ‘Gracias por el honor, no va a ser tarea fácil, yo soy artista independiente y sé que grabar un disco cuesta mucho dinero y esfuerzo pero lo voy a hacer con muchísimo gusto’”, dando como resultado Para mí… Consuelo Vol. I y II, y ya prepara el tercero, temas que presentará en concierto esta noche.