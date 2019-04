Celebra Robert Smith 60 años con disco y documental sobre The Cure

Hace 60 años, Reino Unido fue testigo del nacimiento de un niño que se convertiría en un símbolo del movimiento gótico, nos referimos a Robert Smith quien, con su clásico estilo despeinado, sus inconfundibles ojos delineados y su característica boca pintada de un rojo carmesí, ha impuesto un estilo propio, adoptado por millones de jóvenes alrededor del mundo.

Desde temprana edad Smith demostró aptitudes para la música, algo que fue apoyado por sus padres, de hecho, el artista una vez declaró que cuando era pequeño su padre solía cantarle canciones de cuna que siempre terminaban con un final tenebroso, de esas historias nació su famosa canción Lullaby.

En el año de 1976, Robert decide dejar la universidad para incursionar en el mundo de la música, influenciado por artistas como David Bowie e inclusive The Beatles, y se aventura a formar una banda, la cual llevaría por nombre Easy Cure, esta estaba conformada por Michael Dempsey, Laurence Tolhurst y Porl Thompson, y por supuesto Smith que figuraba como líder y vocalista, tres años después el grupo recortaría su nombre a The Cure, de está alineación original, Smith es el único que permanece en la banda.

A la edad de 14 años, Robert conocería al gran amor de su vida, Mary Poole, en el colegio donde ambos estudiaban, finalmente en 1988 contrajeron nupcias en la Abadía de Worth, Crawley. Como regalo de bodas, él le escribió la canción Lovesong, a partir de esa fecha la pareja ha permanecido junta, aunque nunca tuvieron hijos, al respecto en una entrevista el cantante expresó: “Sé lo que nos estamos perdiendo, pero creo que está compensado con la posibilidad de seguir siendo él mismo con ella como la primera vez que nos conocimos".

The Cure comenzó abriendo los conciertos de Siouxsie and The Banshees, banda en la que Smith participaba como guitarrista y en la cual pudo pulir su técnica, esto se vio reflejado en la técnica del Staccato la cual dominaba a la perfección y era su favorita para incluirla en sus composiciones.

A pesar de la fama, Smith intentaría suicidarse a la edad de 25 años, afortunadamente su muerte no llegó a concretarse, esta experiencia lo llevaría a recapacitar sobre su vida y a escribir canciones más reflexivas.

Durante la época en que The Cure iniciaba su ascenso a la fama, Robert sufrió depresión, lo cual lo llevó a experimentar con drogas como LSD y consumir alcohol en grandes cantidades, toda esta tristeza quedaría reflejada en la mayoría de sus canciones, siendo el álbum Disintegration, una clara muestra de ello.

A pesar de esto Smith ha declarado en diversas ocasiones que él no es una persona depresiva, sino que es en sus periodos de tristeza cuando se dedica a componer y a escribir lo que experimenta en esos momentos.

La vida de Smith no se ha visto exenta de polémica, como la ves que estando en un hotel comenzó a saltar de un balcón a otro, estando bajo los efectos del alcohol, o cuando pidió a sus seguidores boicotear iTunes debido a sus cobros excesivos y como olvidar su eterna enemistad con Morrisey.

Pareciera que México es un país muy especial para Robert Smith, prueba de ello son los tres conciertos consecutivos que The Cure ofreció en la Ciudad de México en el 2017 o en el 2013 cuando ofreció presentación en el Foro Sol, justo el día en que cumplía 54 años.

Actualmente el líder de The Cure, luce más maduro, si bien sigue manteniendo su estilo, el año pasado declaraba que todo es una pantomima, ya que en sus inicios como guitarrista de Siouxsie and The Banshees tuvo que adoptar ese papel, debido a que en esa época los góticos comenzaban a despuntar, por lo que, para él, esto tiene un significado más teatral y todo forma parte del ritual de salir al escenario.

Hoy Robert Smith cumple 60 años y vaya manera de celebrarlo, apenas el 29 de marzo pasado The Cure ingresó al salón de la fama, también este año el grupo acaba de anunciar que han terminado de grabar su álbum decimocuarto, diez años después de que editaran su último disco, por lo que probablemente saldrán de gira este año, para muestra la banda ya ha empezado a revelar algunas presentaciones, todo esto se suma a la realización de un documental sobre el grupo, donde Smith fungirá como narrador, la filmación estará a cargo de Tim Pope, director que ya ha trabajado con otros grupos musicales.