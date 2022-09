Celebridades lamentan el fallecimiento de la reina Isabel II

Este jueves, la reina Isabel II falleció a los 96 años y con ella el reinado más largo en la historia del Reino Unido.

Isabel II fue una de las mujeres más importantes de los últimos años y al igual que su vida, su muerte pasará a la historia marcando este día como uno inolvidable

Fueron tantos los años de reinado de Isabel que pudo observar grandes artistas, deportistas y momentos históricos en la historia de la humanidad.

The Rolling Stones

La agrupación británica The Rolling Stones expresaron este jueves el "más sentido pésame" a la familia real británica por la muerte de Isabel II, quien fue una "presencia constante" en sus vidas.

"Los Rolling Stones expresan su más sentido pésame a la familia real por la muerte de Su Majestad, la reina Isabel II, quien fue una presencia constante en sus vidas como en muchas otras", reza la nota colgada por el legendario grupo británico en su cuenta de Twitter.

The Rolling Stones extend their deepest sympathy to the Royal family on the death of Her Majesty, Queen Elizabeth II, who was a constant presence in their lives as in countless others. pic.twitter.com/veCyfN8rjp — The Rolling Stones (@RollingStones) September 8, 2022

Además, el vocalista Mick Jagger resaltó que, durante toda su vida, Isabel II "siempre estuvo allí".

"En mi infancia, puedo recordar las imágenes de su boda por televisión. La recuerdo como una joven hermosa", agregó Jagger en su cuenta de Instagram, en la que expresa sus condolencias a la familia real.

For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK — Mick Jagger (@MickJagger) September 8, 2022

Ozzy Osbourne

Otro artista británico, Ozzy Osbourne, lamentó el fallecimiento de su Majestad.

"Con gran pesar digo que es devastador pensar en Inglaterra sin la reina Isabel II", se lee en su tweet.

I mourn with my country the passing of our greatest Queen. With a heavy heart I say it is devastating the thought of England without Queen Elizabeth II pic.twitter.com/JZYXGRz2hb — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) September 8, 2022

Duran Duran

Por su parte, la banda de pop rock británica, Duran Duran, quien recordó que la reina fue una de las que más comandó el gobierno británico.

"Ha dedicado su vida al pueblo y ha dado un ejemplo extraordinario al mundo durante todo su reinado. Ha visto cambios que van más allá de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar", exclamó en su comunicado.

pic.twitter.com/bHlGJr5eun — Duran Duran (@duranduran) September 8, 2022

Elton John

El cantante Elton John dedicó unas sentidas palabras para la difunta reina, a la que le agradece los momentos juntos.

“Fue una persona inspiradora y condujo al país a través de algunos de nuestros mejores y más oscuros momentos, con gracia, decencia y una genuina calidez. La Reina Isabel ha sido una gran parte de mi vida desde la infancia hasta hoy, y la echaré mucho de menos“.

pic.twitter.com/HGSfXApPI7 — Elton John (@eltonofficial) September 8, 2022

J.K. Rowling

Por su parte, la escritora J.K. Rowling compartió un mensaje tras el fallecimiento de la reina, y recordó a Isabel como "la mujer que cumplió sin quejarse su papel constitucional durante setenta años".

"La mayoría de los británicos nunca han conocido a otra monarca, por lo que ha sido un hilo conductor a lo largo de nuestras vidas. Cumplió con su deber por el país hasta el momento de su muerte", escribió la escritora.

Some may find the outpouring of British shock and grief at this moment quaint or odd, but millions felt affection and respect for the woman who uncomplainingly filled her constitutional role for seventy years. 1/2 — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 8, 2022

Otros artistas como Hellen Mirren, Janet Jackson e inclusive el oso Paddington, personajes infantiles de Gran Bretaña, publicaron homenajes en sus redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Helen Mirren (@helenmirren) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Janet Jackson (@janetjackson) Thank you Ma’am, for everything. — Paddington (@paddingtonbear) September 8, 2022

Pelé

El exfutbolista Edson Arantes do Nascimento "Pelé" expresó este jueves su admiración por la reina Isabel II de Inglaterra, fallecida este jueves a los 96 años de edad, y afirmó que su legado "durará para siempre".



"He sido un gran admirador de la Reina Isabel II desde que la vi por primera vez en persona, en 1968, cuando vino a Brasil para testimoniar nuestro amor por el fútbol y experimentar la magia de un Maracaná abarrotado", escribió Pelé en sus redes sociales.



El triple campeón mundial publicó fotos del encuentro que mantuvo en 1968 con la monarca y su también fallecido esposo, el duque de Edimburgo, quienes fueron testigos del gol 900 de Pelé durante un partido amistoso celebrado en el mítico estadio de Maracaná, en Río de Janeiro.