Celebridades y deportistas que nos dijeron adiós este 2017

Termina 2017 y con el figuras del espectáculo y el deporte se fueron, dejando vacíos importantes en sus respectivos medios, algunos murieron en circunstancias extrañas, otros por enfermedades y algunos más en accidentes inesperados, noticias que aunadas a desastres naturales e inseguridad conmovieron al mundo.

Deportes

Carlos Miloc, legendario entrenador de futbol que dejó huella sobre todo en Tigres, falleció 25 de febrero a los 83 años. Otro ligado al futbol mexicano, también de origen uruguayo fue el entrenador Anibal "Maño" Ruiz, quien murió el 10 marzo pasado en el estadio Luis "Pirata" Fuente.

No podemos dejar fuera en dicho deporte a gente de la talla de Don Ignacio Matus quien dejó de existir el pasado 13 de septiembre a los 85 años, así como los comentaristas Jorge "Che" Ventura (77 años) que murió el 19 de noviembre, Roberto Hernández Jr. (79), amante de Tigres y enemigo acérrimo de Rayados, esto el 3 de septiembre. El controvertido dirigente de la Concacaf, Chuck Blazer, pieza clave del llamado FIFA Gate, perdió la vida a los 73 años el 13 de julio.

Don Ignacio Matus

La lucha libre también se vistió de luto en varias ocasiones en este año, el primer deceso conocido fue el de Fishman el 8 de abril a sus 66 años; el 28 de abril se fue, víctima de un infarto Jesús Alvarado Nieves, mejor conocido como Brazo de Plata, también de 66 años y quien fungía como secretario del sindicato del Consejo Mundial de Lucha Libre y el 7 de mayo, el Apache quien luchaba para la Triple A, a sus 56 años, también se adelantó.

En el boxeo, murió el cubano de nacimiento y mexicano de corazón, Ultiminio "Sugar" Ramos, ex campeón mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo y de quien se dice fue el primer monarca de este organismo, y quien dejó de existir a los 75 años.

En el terreno taurino, uno de los pilares de la más tradicional y longeva dinastía en el mundo, Don Juan Silveti Reynoso, padre del desaparecido David y abuelo del reciente triunfador Diego, y mejor conocido en su tiempo como el "Tigrillo", falleció a los 88 años de edad en natal Salamanca. otra gran figura que nos dejó fue Miguel Espinoza "Armillita" que a sus 58 años murió en Aguascalientes.

Ultiminio Sugar Ramos

Y el deporte olímpico también tuvo una triste pérdida, la del jinete Jesús Gómez Portugal, medallista de bronce en Moscú 80 a sus 76 años.

Fuerte impacto dejó la muerte del ex jugador de futbol americano con los Patriotas de Nueva Inglaterra, Aaron Hernández quien se suicidó en prisión y que cumplía cadena perpetua por homicidio.

Otra muerte que impresionó fue la del beisbolista Roy Halladay, quien murió con apenas 40 años, el 7 de noviembre en un accidente de avión, ex jugador en Grandes Ligas de Toronto y Philadelphia.

En el motociclismo, el español, Ángel Nieto murió luego de un accidente a los 70 años, ícono de este deporte en el mundo.

Espectáculos

Hugh Hefner, editor de revistas para adultos, fundador y redactor de la revista Playboy, falleció a los 91 años de edad debido a causas naturales. La actriz peruana Saby Kamalich conocida primeramente en su papel de María Ramos en la telenovela peruana Simplemente María, murió por causas naturales derivadas de una afección cardiaca.

El actor David Cassidy un actor, cantante, compositor y guitarrista estadounidense, mejor conocido por ser la estrella de la serie “La Familia Partridge”, fallece de una insuficiencia hepática. Rosemary Leach, actriz británica de teatro, cine y televisión, fue de las protagonistas de la película "A Room With A View", pereció a los 81 años tras sufrir una breve enfermedad. El cineasta mexicano Eugenio Polgovsky murió el 13 de agosto a los 40 años de edad en Londres, incursionó en el mundo de la ficción con 'Déficit', la ópera prima de Gael García Bernal, en la cual fungió como director de fotografía.

En el espectáculo mexicano también tuvo pérdidas de grandes actores como la primera actriz Evangelina Elizondo de la Época de oro del cine nacional, destacó también en el teatro y la televisión, hasta la fecha se desconocen los detalles del deceso, falleció a los 88 años de edad. El actor cómico, comentarista político Héctor Lechuga quien murió a los 90 años de edad de causas naturales.

La actriz mexicana, directora y productora teatral Maru Dueñas falleció en un accidente automovilístico el día 11 de noviembre a los 50 años de edad, junto a ella viajaba el director de escena Claudio Báez, quién también murió en el accidente. La trágica muerte de Hiromi Hayakawa, quien fue cantante y actriz mexicana de origen japonés, participó en el reality show musical de Televisión Azteca "La Academia", murió en la mañana del miércoles 27 de septiembre, debido a que su hija murió en su vientre un día antes provocándole una hemorragia interna.

Karla Luna Martínez, conocida simplemente como Karla Luna, presentadora, actriz y comediante fue quien dio vida al personaje de "La comadre morena" (Las Lavanderas) falleció a causa del cáncer que padecía desde 2012. El actor mexicano Rudy Casanova quien falleció a los 50 años de edad a causa de una enfermedad respiratoria. En esta época decembrina se dió el deceso de la actriz canadiense Heather Menzies-Urich, conocida por su papel de Louisa Von quien partió el 24 de diciembre de 2017 a la edad de 68 años, luego de padecer cáncer.

Hiromi y Karla Luna

Música

La música también se vistió de luto con la partida de grandes iconos, dejando un enorme legado que perdurará para siempre. Grandes rockeros de la talla de Jhonny Hallyday, el mayor astro del rock de Francia durante más de medio siglo, llamado "el Elvis francés", falleció el 5 de diciembre a causa de cáncer de pulmón. Malcolm Young, guitarra rítmica, cofundador y motor de la banda de rock pesado AC/DC quien murió el 18 de noviembre a los 64 años de edad.

Malcolm Young

El cantante, compositor y pianista Fast Domino conocido como el padre del rock and roll, murió el martes 24 de octubre a los 89 años de edad rodeado de su familia. Tom Petty fue un músico, cantante y compositor, cofundador del grupo The Traveling Wilburys falleció el domingo 1 de octrubre de un infarto cardiaco a los 66 años. También no podemos dejar de mencionar a Warrel Dane, músico y cantante estadounidense, más conocido por ser el vocalista líder de la banda de metal progresivo Nevermore y quien muriera el 13 de diciembre, a la edad de 56 años, como resultado de un infarto fulminante al corazón.

Tom Petty

Dentro de la música latina hubo significativos decesos como la partida la cantante y actriz argentina María Martha Serra Lima quien falleció el 2 de noviembre tras perder la lucha contra un cáncer de páncreas a la edad de 72 años. El músico mexicano Edmundo Ortega quien fuera miembro fundador del grupo La Castañeda, falleció a causa de un infarto fulminante el 3 de agosto.

El crimen ha tocado el medio del espectáculo mexicano, con casos de actores, locutores y músicos, tal es el caso de Virgilio Ruiz García, líder del grupo de regional mexicano Banda tierra Mojada quien perdió la vida en un supuesto asalto a mano armada tras una presentación en Guanajuato; otro caso pero no menos importante es el de Francisco Ernesto Ruíz, vocalista de la famosa banda mexicana Cuisillos, quien información de medios el joven fue asesinado de un disparo de arma de fuego en la cabeza el 12 de octubre.