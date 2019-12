Céline Dion regresa a la música tras cinco años de ausencia

Tuvieron que pasar cinco años para que Celine Dion lanzara un nuevo material de estudio. Courage –Coraje en español–, es el título de este disco que lanzó el 15 de noviembre pasado y con el cual representa la etapa que la cantante vive luego de perder a René Angélil, quien fuera su manager durante toda su carrera y su esposo por más de 20 años, y que murió de cáncer en 2016.

“Es mi primer disco en inglés después de la muerte de mi esposo, así que es la primera vez que canto en este idioma sin él a mi lado. Pero las canciones empezaron a llegar y me motivaron para grabar este material y emocionarme por ello”, comenta la canadiense.

El nombre del álbum viene de la canción con el mismo título, un tema que sintetiza los tres años últimos años en los que la cantante trató de “encontrar la fuerza interna, entre mis amigos, en mi entorno, con mis colaboradores, a través de mis fans con todo su apoyo. Por supuesto era natural llamar también a la gira Courage. Y estoy lista. Me siento fuerte, porque debes sentirte así para poder interpretar estas canciones”.

Desde 2017, la cantante comenzó el desarrollo del disco, donde surgieron 20 canciones que conforman la versión extendida del material, el cual cuenta con productores como Steve Aoki o David Guetta, además de compositores como Sia. “Siento que trabajé en este disco toda mi vida, pero en realidad sólo pasaron un par de años desde que comencé el proceso”, dice bromista.

Sin embargo, Flying on my own es una de las que mejor describe la etapa que la cantante atravesó mientras realizaba este disco. “Pasé por muchas cosas y significó tanto que pudiera decirme a mí y al mundo que mis alas no estaban rotas, que podía volar sola. Recibí ayuda de mucha gente, no me malinterpreten, pero aún con la muerte de René puedo volar, todavía puedo navegar, cantar, tengo visiones y sigo sintiendo la necesidad, el amor y la pasión por cantar”.

Foto: Cortesía Sony Music

“Flying on my own fue como representar una bella, fuerte y feliz energía que estaba sintiendo dentro de mí, que estaba descubriendo cada vez que la cantaba. Y estoy contenta de que este tema haya sido recibido tan bien, muchas gracias por ello”, señala.

Imperfections, primer sencillo del álbum, también impactó personalmente a la cantante en el proceso de grabación. “Hay una frase de la canción donde dice no puedo sostener tu corazón, mientras estoy arreglando el mío’, es como si aún estuviera desgarrando la pérdida de tu esposo; internamente falta tanto por lo que tienes que pasar que es difícil ver la luz al final. Ahora estoy tratando de arreglar mis propias emociones, mis situaciones y problemas mis propias imperfecciones”.

Gracias a este disco, Celine Dion comenzó en Canadá su primera gira mundial después de 10 años, un espectáculo al que afirma se le ha dedicado “muchas horas a cada detalle, porque queremos complacer a la mayor cantidad de personas. Estoy muy emocionada de que los fans vengan a ver el nuevo show, el nuevo escenario, los vestuarios, las canciones del disco, por supuesto las antiguas y las nuevas. Siento mariposas en el estomago sólo de hablar de eso”.

Según el top de Rolling Stone, Courage vendió más de 112 mil copias en su primera semana en Estados Unidos, donde debutó en primer lugar al igual que en Canadá y Suecia. La gira tiene agendadas 100 presentaciones en Norteamérica, Medio Oriente y Europa y se extenderá hasta septiembre de 2020.