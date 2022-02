Censuran escenas LGBT+ de Friends en China por este motivo

El pasado 11 de febrero se estrenó la serie estadounidense ‘Friends’ en diferentes plataformas digitales chinas. Tras las primeras horas de su publicación, los usuarios se quejaron porque escenas que involucran relaciones lésbicas y gays fueron censuradas. De la misma forma, diálogos que tienen contenido sexual se modificaron.

El programa de televisión que narra las vivencias de un grupo de seis amigos que radican en la Ciudad de Nueva York, emitió su primer capítulo en el año 1994, y el último en el 2004. En el 2021 su popularidad volvió porque se estrenó un especial inédito sobre el reencuentro de los integrantes. Por ese motivo en China se compraron los derechos de transmisión y desde hace unos días ya se puede acceder a ella en los sitios iQiyi, Tencent Video, Youku y Bilibili.

➡️ Censuran en China especial de Friends al “eliminar” a Lady Gaga y Justin Bieber

Las personas indicaron que se realizaron cambios arbitrarios en contra de la comunidad LGBT+, pues mencionan que eventos importantes para la trama que relatan acercamientos entre personas del mismo sexo, simplemente se quitaron. Las acusaciones se hicieron en internet en donde se hizo viral el hashtag #FriendsCensored, que más tarde se eliminó.

via GIPHY

Hasta el momento los encargados de las plataformas no han emitido algún comentario al respecto, sin embargo, un medio de comunicación de la zona señaló que esto fue resultado de la pauta que estableció el gobierno de China hacia la televisión en el 2016, en donde se prohíbe el uso de material que muestre “el lado más oscuro de la nación”. A pesar de que el programa llegó en un formato digital, se sigue considerando producto televisivo.

¿CUÁLES FUERON LAS ESCENAS CENSURADAS?

Una de las primeras escenas ocurrió en el episodio de apertura; originalmente se habla sobre la exesposa del personaje Ross, Carol Willick, quien tras dejar a su esposo se dio cuenta que es lesbiana, pero en la versión china se quitó este diálogo. Se detalló que es algo muy notorio porque es uno de los capítulos más vistos.

Gossip Elenco de “Harry Potter” se reúne para celebrar 20 años

La segunda escena que se borró es el beso entre los dos protagonistas durante la víspera de año nuevo. De la misma manera, cambiaron otras conversaciones que tratan temas sexualmente sugerentes, tal es el caso del diálogo “Las mujeres tienen orgasmos múltiples” que subtitularon como “Las mujeres tienen chismes interminables”.

Los testimonios de los inconformes fueron recolectados por el diario South China Morning Post, una de las opiniones decía que no tenía sentido realizar estas modificaciones: “Si no pueden emitir la versión completa, mejor que no emitan nada”, escribió un usuario en el sitio Weibo, que es una red social muy popular en el país asiático.

Se comentó que en los últimos años en China las autoridades se han dedicado a borrar contenido con el pretexto de ser vulgar, así han censurado apariciones de parejas homosexuales, aventuras fuera del matrimonio, encuentros casuales y relaciones amorosas entre menores de edad.

LA COMUNIDAD LGBT+ EN CHINA

De acuerdo con los reportes internacionales, en este país la homosexualidad dejó de ser perseguida como un delito en 1997, es decir, hace 25 años. En el 2001 ya no se consideraba una enfermedad, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la había quitado de su lista de trastornos mentales una década antes.

En este sentido, en fechas recientes se lanzó la “Propuesta de Prevención de la Feminización de Hombres y Adolescentes", una estrategia que tenía la intención de educar a los alumnos para que mantuvieran su “masculinidad”. La población se mostró preocupada por la iniciativa, ya que la acusaban de atentar en contra de la libre expresión de género.

Círculos Inauguran Monet & friends la nueva exposición de arte multisensorial

A principios del 2022, las tiendas de aplicaciones móviles quitaron de su catálogo a Grindr, una red social usada por hombres gays para tener citas románticas y encuentros con otros varones. Se indica que el tema de la diversidad sexual sigue siendo un tabú.





Nota publicada originalmente en El Sol de Puebla